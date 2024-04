(Suzuka) George Russell a discuté pour la première fois de son dangereux accrochage avec Fernando Alonso lors du Grand Prix de Formule 1 d’Australie le mois dernier et a indiqué jeudi que les commissaires de piste doivent réagir plus rapidement à de tels accidents pour éviter une tragédie.

Russell a décrit son effroi après s’être retrouvé derrière le volant d’une monoplace accidentée en plein milieu de la piste, où les bolides atteignent habituellement 250 km/h.

« C’était une position incroyable dans laquelle se retrouver, a dit Russell au sujet de l’accident survenu dans le virage no 6. Vous vous trouvez dans un angle mort, où les voitures atteignent 250 km/h, en plein milieu de la ligne de course, dans une voiture à moitié renversée. Vous attendez qu’une catastrophe se produise.

« Heureusement, je disposais d’un coussin de 10 secondes devant mon plus proche rival. Et je crois que ce coussin a atteint 10 à 12 secondes avant la sortie de la voiture de sécurité. Mais dans cet intervalle de 10 secondes, il peut y avoir cinq, six ou sept voitures — si ç’avait été le premier tour de la course — et j’aurais probablement été heurté plusieurs fois, malgré le drapeau jaune. »

Russell aimerait que le temps de réaction des commissaires soit plus court, et que la série exploite davantage la technologie pour permettre à la voiture de sécurité de sortir plus rapidement.

« Nous devons trouver un moyen pour que si une voiture se retrouve en mauvaise posture, un système automatisé se mette immédiatement en marche, en moins d’une seconde, parce que chaque seconde compte et que des vies sont en jeu. Il est temps que la technologie dont nous disposons aujourd’hui soit utilisée. »

Alonso a écopé d’une pénalité de 20 secondes pour une « manœuvre inhabituelle » effectuée alors que Russell était derrière lui. La description de cette manœuvre pourrait se résumer à appliquer les freins et circuler lentement, ce qui pourrait nuire aux autres pilotes en piste.

Russell, qui a discuté avec les médias à l’aube du Grand Prix du Japon prévu dimanche, a mentionné qu’il a croisé Alonso dans un café quelques jours après le Grand Prix d’Australie.

« Nous avons tourné la page sur cet incident », a dit Russell.

Questionné à savoir s’il avait discuté avec l’Espagnol de l’incident au café, il a répondu : « Non, pas du tout. Et il n’a pas payé mon café, non plus ».

À la recherche d’un volant

Carlos Sainz fils a gagné le Grand Prix d’Australie il y a un peu plus d’une semaine. Étrangement, le pilote Ferrari sera au chômage la saison prochaine puisque le Britannique Lewis Hamilton le remplacera au sein de la Scuderia.

En conséquence, l’Espagnol est à la recherche d’un volant.

« J’ai discuté avec quelques équipes, parce que c’est ce que mon équipe de gestion et moi devons faire puisque je n’ai pas d’emploi pour l’instant la saison prochaine », a évoqué Sainz.

Il n’a rien à annoncer pour l’instant, mais devrait bientôt pouvoir le faire.

« Si j’ai une chose à dire, c’est que, ouais, il est temps d’appuyer sur l’accélérateur et de régler ça plus tôt que tard », a-t-il résumé.

Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel, qui a quitté la F1 après la conclusion de la saison 2022, serait intéressé à effectuer un retour dans la série reine du sport automobile. Peut-être chez Mercedes, à la place d’Hamilton — même si cette possibilité semble tirée par les cheveux.

Pour sa part, Russell semblait ouvert à cette possibilité.

« Sebastian et un bon individu, il est quadruple champion du monde et, c’est certain, sa personnalité manque cruellement à la grille, a confié le Britannique. C’est important que les 20 meilleurs pilotes au monde puissent s’affronter pour remporter des courses et des championnats.

« Je suis très heureux et ouvert à l’idée de compter sur un nouveau coéquipier, vous savez, que ce soit un champion du monde ou une recrue », a-t-il conclu.

Suzuka, un circuit apprécié

Le circuit Suzuka, qui est situé au cœur du Japon, est l’un des favoris des pilotes. Il y a un consensus parmi les pilotes à son sujet : il s’agit d’un des circuits les plus rapides de la série, en raison de ses virages ultrarapides et son tracé très étroit.

« Son étroitesse le rend très exigeant, a expliqué Sainz, qui n’a jamais pu faire mieux qu’une cinquième place à Suzuka. Si vous mettez une roue hors-piste, dans le gazon ou le gravier, alors vous êtes pénalisé. Et la sensation de vitesse qu’on ressent ici, je dirais que ça ressemble beaucoup à celui d’Imola. »

Max Verstappen, qui a gagné les deux dernières courses au Japon, a qualifié cette piste « d’intimidante ».

« C’est une piste tellement étroite. Si vous faites la moindre erreur, alors vous vous retrouvez dans le gazon ou le gravier. C’est très différent de certaines autres pistes qui disposent d’une très grande zone de dégagement, qui vous permet de facilement retourner en piste », a dit Verstappen.

« J’adore cette piste », a ajouté le Japonais Yuki Tsunoda, qui a effectué environ 1000 tours en carrière sur ce circuit.

« Peut-être même 10 000 tours, je ne sais pas », a-t-il poursuivi, en exagérant un peu.