(Budapest) Oscar Piastri a remporté un premier Grand Prix de Formule 1 en carrière, devançant Lando Norris pour un doublé de McLaren en Hongrie, dimanche.

La Presse Canadienne

L’Australien âgé de 23 ans commençait la course en deuxième position derrière Norris, mais il a connu le meilleur départ et a pris la tête au premier virage. Norris a repris les devants grâce à une stratégie avantageuse, mais l’équipe lui a demandé de redonner la première place à Piastri en fin de course.

Le Britannique Lewis Hamilton, de Mercedes, a terminé en troisième position, montant sur le podium pour une 200e fois en carrière.

Le meneur au classement des pilotes Max Verstappen, de Red Bull, s’est contenté du cinquième rang, derrière Charles Leclerc, de Ferrari.

Le pilote québécois Lance Stroll, d’Aston Martin, a obtenu le dernier point disponible grâce à une 10e position.

