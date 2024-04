La campagne de Formule 1 ne fait que commencer – à notre grand bonheur. Après quatre courses, il y a déjà beaucoup de choses à raconter. Allons-y d’un petit retour sur ce début de saison.

Vous pouvez détester Max Verstappen si ça vous chante, il demeure le meilleur. D’ailleurs, ceux qui se plaignent de sa domination devraient plutôt apprécier le fait d’être témoins de l’histoire qui s’écrit depuis quelques années. Dans 30 ans, on parlera de Verstappen comme on parle aujourd’hui de Michael Schumacher.

Voilà pour les remontrances.

Ce n’est pas une surprise de voir Red Bull (RB) encore au sommet, avec trois doublés en quatre courses. Après avoir été forcé à l’abandon en Australie – pour la première fois en 43 courses – en raison de ses freins en feu, Verstappen a livré au Japon une performance comme celles auxquelles il nous a habitués. Sergio Pérez a quant à lui fini deuxième pour la troisième fois cette saison.

Un peloton clair

De toute évidence, les quatre premières courses de la saison ont permis de comprendre où se situe chaque équipe et de se faire une tête sur la saison à laquelle nous aurons droit.

Si on se fie aux performances de Carlos Sainz fils et de Charles Leclerc, Ferrari possède un meilleur rythme que McLaren, Mercedes et Aston Martin. La Scuderia affirmait, en début de saison, avoir réglé plusieurs problèmes pendant la saison morte ; elle l’a solidement prouvé en piste – on reviendra sur les prouesses de Carlos Sainz fils.

PHOTO PHILIP FONG, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Carlos Sainz fils

Les McLaren de Lando Norris et d’Oscar Piastri, elles, ont une avance évidente sur les Flèches d’argent et les Aston Martin. Les deux pilotes de l’écurie orange papaye ont connu un week-end plus laborieux au Japon, mais ont quand même amassé des points dans chacune des courses jusqu’ici, contrairement à George Russell, Lewis Hamilton (Mercedes) et Lance Stroll (Aston Martin).

Trois équipes n’ont pas encore obtenu le moindre point après quatre courses : Williams, Kick Sauber et Alpine, chez qui rien ne va. Chez les équipes de bas de peloton, le nom de Yuki Tsunoda, chez RB, sort du lot. Le Japonais a inscrit sept points en vertu de sa septième place en Australie et de sa dixième place chez lui, sur le circuit de Suzuka. Le pilote de 23 ans au tempérament bouillant montre une confiance accrue en ce début de saison.

Un marché bouillonnant

La saison ne fait que commencer, mais déjà, le marché bouillonne. Sergio Pérez, Carlos Sainz fils et Fernando Alonso sont autant de noms disponibles en vue de la saison 2025. Et le départ annoncé de Lewis Hamilton chez Ferrari rend tout ça très intéressant tôt dans la saison.

Dimanche, après le Grand Prix du Japon, Pérez affirmait à Sky Sports que son sort devrait être connu dans le prochain mois. Selon toute vraisemblance, le Mexicain devrait revenir chez Red Bull. Même s’il a connu une campagne en dents de scie l’an dernier, il a permis à l’écurie de décrocher son premier doublé au championnat des pilotes. Et il assure jusqu’ici cette saison, malgré une baisse de régime à Melbourne.

PHOTO ANDRONIKI CHRISTODOULOU, ARCHIVES REUTERS Sergio Pérez

Le plus intrigant est surtout de savoir qui sera le coéquipier de George Russell chez Mercedes. Ce dernier disait justement il y a quelques semaines avoir passé beaucoup de temps avec Toto Wolff au cours des derniers mois ; « c’était assez drôle de voir les noms des pilotes apparaître sur son téléphone », a-t-il lâché lors d’une conférence de presse.

Les noms d’Alonso et Sainz fils ont été liés à Red Bull, à Mercedes et à Aston Martin. Toujours à Sky Sports, le patron de Red Bull, Christian Horner, a indiqué ne pas être pressé de prendre une décision. « Checo a la priorité et nous ne commencerons pas à penser à 2025 avant au moins quelques courses. »

À travers tout ça, le quadruple champion du monde Sebastian Vettel a indiqué au cours des derniers jours avoir pensé à revenir en F1…

Carlos Sainz fils

Carlos Sainz fils mérite un sous-titre à lui seul. N’est-ce pas ironique que le seul pilote autre que Verstappen à avoir remporté une course cette saison soit sans contrat pour 2025 ?

Sainz fils a pris part à trois des quatre courses jusqu’ici et il a réussi trois podiums. Il se retrouve au quatrième rang du classement des pilotes, à quatre petits points de Leclerc et à neuf de Pérez. Il n’a pas été en dehors du top 5 une seule fois en qualifications. Et à travers tout ça, il a subi une appendicectomie.

Est-il animé d’un désir de prouver à Ferrari qu’elle a pris la mauvaise décision en le remplaçant par Hamilton ? En même temps, selon les rumeurs, le pilote discutait déjà avec Audi en vue de 2026…

Eh là là ! Les prochains mois seront palpitants !