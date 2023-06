Max Verstappen a remporté sa 40 e victoire en carrière et sa troisième à Barcelone.

Verstappen devance Hamilton et Russell

(Montmeló) Le Néerlandais Max Verstappen a mené de bout en bout et a remporté le Grand Prix de Formule 1 d’Espagne, dimanche, pour solidifier son emprise au sommet du classement du championnat des pilotes.

Associated Press

Au volant de sa Red Bull, le double champion du monde en titre n’a jamais été menacé sur le circuit de Barcelona-Catalunya après avoir gagné sa bagarre contre la Ferrari de Carlos Sainz fils vers le virage numéro un.

Lewis Hamilton, pour Mercedes, a été le deuxième pilote à franchir la ligne d’arrivée, ce qui lui a permis d’égaler sa meilleure performance de la saison. Son coéquipier George Russell a complété le podium.

PHOTO LLUIS GENE, AGENCE FRANCE-PRESSE De gauche à droite : Lewis Hamilton, Max Verstappen et George Russell sur le podium

Parti de la cinquième position, le Québécois Lance Stroll, sur Aston Martin, a conclu la course en sixième place tout juste devant son coéquipier Fernando Alonso.

Pour ce dernier, il s’agit de son pire classement de la saison, le tout devant une légion de fidèles supporters.

Verstappen a maintenant remporté cinq des sept premières courses du calendrier et tentera de bonifier son palmarès dans deux semaines lors du Grand Prix du Canada, sur la piste du Circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal.

Par ailleurs, avec ce 40e triomphe en carrière — et son troisième à Barcelone — Verstappen s’est approché à une victoire du total du regretté Ayrton Senna.

Verstappen est également en bonne position pour égaler les trois titres de champion du monde de Senna pendant sa carrière.

PHOTO LLUIS GENE, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen

En triomphant à Monaco la semaine dernière, Verstappen était passé au premier rang pour le nombre de victoires avec Red Bull, devant Sebastian Vettel.

Sergio Perez, coéquipier de Verstappen et vainqueur des deux autres courses cette saison, a terminé en quatrième place.

Verstappen compte maintenant une avance de 55 points sur Perez au classement des pilotes.

« C’est un grand plaisir de piloter une voiture comme celle-ci, et on a pu le voir dans une journée comme celle-ci », a déclaré Verstappen. « Souhaitons pouvoir continuer ainsi tout au cours de l’année. »

Sainz fils a dû se contenter de la cinquième place après qu’il eut été doublé par les deux Mercedes et par la Red Bull de Perez.

Comme prévu, compte tenu de la plus grande vitesse de la Red Bull, l’issue de la course de 66 tours s’est grandement décidée dans la section droite, longue de 595 mètres, entre la ligne de départ et le virage numéro un.

Sainz fils a tenté de prendre l’ascendant sur Verstappen en amorçant la course chaussé de pneus plus rapides, bien que moins résistants, que ceux du détenteur de la position de tête.

Sainz fils s’est retrouvé aux côtés de Verstappen après la longue ligne droite menant vers le virage numéro un, mais la Red Bull a résisté à la Ferrari et conservé le premier rang.

Esteban Ocon (Alpine) a terminé la course en huitième place, devant Zhou Guanyu (Alfa Romeo) et Pierre Gasly (Alpine).

Avec la contribution de Joseph Wilson, de l’Associated Press