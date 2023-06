(Madrid) L’écurie Mercedes sera gonflée à bloc lors du Grand Prix de Formule 1 du Canada qui se déroulera le 18 juin, après avoir fait des pas de géant lors du Grand Prix d’Espagne le week-end dernier et terminé devant ses principales rivales, Aston Martin et Ferrari.

Tales Azzoni Associated Press

Le pilote Red Bull Max Verstappen a offert une autre performance magistrale dimanche après s’être élancé de la position de tête, mais Mercedes en a impressionné plusieurs après que Lewis Hamilton et George Russell se soient adjugé les deuxième et troisième places — les deux pilotes britanniques ont ainsi grimpé sur le podium en même temps pour la première fois cette saison.

Mercedes a admis que le fossé entre Red Bull et elle demeure important, mais un certain vent d’optimisme soufflait dans les garages de l’équipe allemande après que les plus récentes améliorations techniques apportées aux voitures eurent démontré leur potentiel.

Ces innovations n’avaient pu être mises à l’essai à Imola en raison des inondations qui ont entraîné l’annulation du Grand Prix d’Italie. Ces changements ont plutôt été apportés aux voitures à Monaco, mais en raison des particularités uniques de ce circuit routier il était pratiquement impossible d’en tirer des données fiables.

« Notre travail acharné a finalement porté ses fruits, a fait remarquer Hamilton. C’est formidable, et tout le mérite revient au travail sans relâche des employés à l’usine, à ceux qui n’ont jamais cessé d’y croire. J’espère que tout le monde tire de la fierté (de nos résultats) à l’usine. »

En vertu du deuxième podium de Hamilton cette saison, et du premier de Russell, Mercedes a devancé l’équipe Aston Martin au deuxième rang du championnat des constructeurs. Ferrari est toujours coincée en quatrième place.

« George a fait du très bon boulot, ce qui nous a permis de maximiser notre récolte de points, a expliqué Hamilton. Il faut qu’on bâtisse là-dessus. C’était gigantesque pour nous d’être plus rapides que Ferrari et Aston. »

Hamilton a pris le deuxième rang après s’être élancé de la cinquième place sur la grille de départ au circuit de Montmelo. Russell est passé de la 12e place au départ à la troisième marche du podium.

« Nous avions connu une excellente course ici l’an dernier, a rappelé Russell, qui pointe au cinquième rang du championnat des pilotes, tout juste derrière Hamilton. Les prochaines courses seront cruciales pour nous, afin de déterminer si nous pouvons garder le rythme et combler l’écart derrière Red Bull. »

De son côté, Aston Martin a connu l’une de ses pires courses de la campagne. L’Espagnol Fernando Alonso — le double champion du monde qui occupe le troisième rang du championnat des pilotes — s’est contenté de la septième position, derrière son coéquipier, le Québécois Lance Stroll.

Ferrari a aussi connu des moments difficiles et semblé perdre du terrain sur ses principaux adversaires. Carlos Sainz fils a pris le cinquième rang, tandis que son coéquipier Charles Leclerc a abouti en 11e place, l’empêchant d’engranger des points.

« Notre rythme était supérieur au leur, a dit Hamilton. Ensemble, en tant qu’équipe, nous avons fait du meilleur boulot qu’eux, avons commis moins d’erreurs, et avons été efficaces dans chacune des séances en piste. »

Le prochain défi de Mercedes sera de confirmer le véritable potentiel de ses innovations, au Grand Prix du Canada, dans deux semaines. Hamilton, qui n’a pas triomphé depuis le Grand Prix d’Arabie saoudite en 2021, avait pris la troisième place à Montréal l’an dernier, derrière Verstappen et Sainz fils, respectivement.

« Nous en apprenons davantage chaque jour sur notre voiture. J’espère que notre voiture se comportera de la même façon que ce week-end, a résumé le septuple champion du monde. J’espère qu’à partir de maintenant, nous pourrons progresser de manière ininterrompue. Certes, la voiture ne conviendra pas à l’ensemble des circuits, mais j’espère que ça sera le cas pour la prochaine série de courses. »