(Montmeló) Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne, septième manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Catalogne (4,657 km) à Montmeló.

Agence France-Presse

Le double champion du monde en titre a largement dominé ses concurrents puisqu’il a devancé son coéquipier mexicain Sergio Pérez de et le Français Esteban Ocon (Alpine), troisième dimanche du Grand Prix de Monaco, respectivement de 768 et 814 millièmes.

Comme plusieurs équipes, Red Bull, qui survole la saison, a décidé d’apporter des nouveautés à sa voiture en Espagne avec un plancher et un diffuseur légèrement modifiés. Les premiers tours de piste en Catalogne semblent indiquer que ces évolutions sont positives.

Le Néerlandais Nyck de Vries (AlphaTauri-Red Bull) a créé la surprise en décrochant le quatrième chrono devant le Français Pierre Gasly (Alpine).

Le héros local Fernando Alonso, qui accapare l’attention des fans et des médias espagnols, a réalisé le sixième temps au volant de son Aston Martin, tandis que le Danois Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) pointe au septième rang.

Ferrari, qui a introduit plusieurs nouveautés sur sa monoplace pour ce Grand Prix d’Espagne, a effectué des tests lors de cette première séance. L’Espagnol Carlos Sainz, qui roulait avec la nouvelle version de la SF-23, a pris la neuvième place, juste derrière son coéquipier monégasque Charles Leclerc, qui a utilisé la même voiture que lors de la course à Monaco dimanche dernier.

Mercedes, qui avait notamment présenté de nouveaux pontons en Principauté, va tenter de comprendre le vrai potentiel de ses monoplaces sur le circuit plus traditionnel de Montmeló. La première séance d’essais libres aura certainement apporté quelques réponses, même si les dixième et douzième chronos des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton restent anecdotiques.

La deuxième séance d’essais libres est programmée vendredi à 17 h locales.

