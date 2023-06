(Montmeló) Le Néerlandais Max Verstappen a guidé samedi sa Red Bull jusqu’à la position de tête en vue du Grand Prix de Formule 1 d’Espagne pendant que ses principaux rivaux connaissaient des ennuis sur la piste humide et partiront loin derrière le double champion du monde en titre, dimanche.

Associated Press

Verstappen n’a même pas eu besoin de faire usage de tout le temps à sa disposition lors de la séance de qualification après qu’il eut inscrit un chrono intouchable lors d’un tour lancé.

Ses responsables d’équipe l’ont fait rentrer au garage pendant que ses adversaires bataillaient pour les autres cases sur la grille de départ.

« Je savais qu’il y avait beaucoup de potentiel dans la voiture et que je pouvais la pousser à la limite, et qu’elle était pas mal rapide », a déclaré Verstappen, le leader au championnat des pilotes de F1.

« Puis, je suis sorti de nouveau pour un deuxième (tour), et il aurait été encore meilleur, mais je pense que (l’équipe) est devenue un peu excitée et m’a demandé de rentrer », a ajouté le Néerlandais.

Verstappen compte maintenant quatre positions de tête cette saison et 24 en carrière. Il est en excellente posture pour mériter une autre victoire, dimanche, si l’on tient compte du fait que 23 des 32 derniers détenteurs de la position de tête au départ ont triomphé sur le circuit de Barcelona-Catalunya.

Au volant de sa Aston Martin, le Québécois Lance Stroll prendra le départ de la cinquième position, dimanche, derrière Lewis Hamilton (Mercedes).

PHOTO JAVIER SORIANO, AGENCE FRANCE-PRESSE Lance Stroll au volant de sa Aston Martin lors des qualifications du Grand Prix d’Espagne

Lorsque la séance de qualification s’est terminée, Stroll était le détenteur du sixième temps, ayant notamment été devancé par Pierre Gasly (Alpine). Toutefois, le pilote français s’est vu imposer deux pénalités de trois cases pour conduite dangereuse, le refoulant de la quatrième jusqu’à la 10e place sur la grille de départ.

« Nous avons connu une solide séance de qualifications aujourd’hui et trouvé un très bon rythme sur la piste. La voiture dégageait une bonne sensation — une nette amélioration par rapport à hier — et je suis donc satisfait des changements que nous avons apportés aux réglages pendant la nuit », a analysé Stroll, par voie de communiqué, avant que la pénalité à Gasly ne soit annoncée.

« Le peloton était incroyablement serré et il y a quelques voitures qui ne sont pas en position sur la grille, ce qui rendra la course intéressante. Je pense que demain représente une grande opportunité, et nous allons donc travailler sur les données et les plans stratégiques ce soir pour nous assurer que nous sommes prêts à en tirer le meilleur parti », a ajouté le pilote québécois.

Par ailleurs, son coéquipier et favori local Fernando Alonso partira de la huitième position après qu’il eut endommagé le dessous de son bolide lorsqu’il a roulé dans le gravier.

« J’ai commis une erreur lors de mon tour de sortie durant la première étape des qualifications et je suis allé large à la sortie du dernier virage, ce qui a endommagé le plancher. Cela nous a coûté un temps crucial aujourd’hui », a expliqué Alonso, qui a aussi bénéficié de la pénalité à Gasly.

« C’est dommage, car je pense que nous avions le rythme pour nous battre à l’avant. Nous verrons ce que nous pouvons faire demain, car j’ai eu l’impression que la voiture était encore compétitive malgré les dégâts. Si nous parvenons à tout mettre en œuvre, je reste optimiste et je pense que nous pourrons marquer de bons points demain. Les fans ont été extraordinaires, alors nous allons essayer de leur offrir un spectacle pendant la course », a également déclaré l’Espagnol.

Sergio Perez, vainqueur de deux courses en 2023 et coéquipier de Verstappen chez Red Bull, a également connu des ennuis et s’élancera de la 11e place.

L’Espagnol Carlos Sainz fils, sur Ferrari, a procuré des moments de bonheur aux amateurs de course automobile de son pays en réalisant le deuxième temps de la troisième étape des qualifications, devant Lando Norris sur McLaren.

Par ailleurs, un an après avoir mérité la position de tête en Espagne, Charles Leclerc occupera la 19e place sur la grille de départ dimanche, après que sa Ferrari eut été d’une lenteur déconcertante.

Des ennuis ont aussi marqué la journée de George Russell, qui prendra le départ de la 12e place, directement derrière Perez. Russell s’est notamment plaint du fait que sa Mercedes bondissait et a mentionné qu’il n’avait aucunement confiance en ses pneus.

Verstappen et Perez ont balayé les honneurs des six premières courses du calendrier. Au championnat des pilotes, Verstappen détient une avance de 39 points sur Perez et de 51 points sur Alonso.

La pluie qui est tombée pendant la troisième séance d’essais libres, plus tôt samedi, a laissé des traces humides qui ont entraîné plusieurs voitures dans les graviers au début de la séance de qualification.

La course sera présentée dimanche.

Avec la contribution de Joseph Wilson, de l’Associated Press