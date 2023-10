PHOTO GREGORY PAYAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(El Segundo) LeBron James a déclaré que son fils, Bronny, récupère bien après avoir subi un arrêt cardiaque cet été et il a ajouté qu’il espère toujours pouvoir jouer pour l’équipe de l’Université du sud de la Californie cette saison.

Greg Beacham Associated Press

James a offert cette mise à jour de l’état de santé de son fils âgé de 18 ans lundi, alors que les Lakers de Los Angeles participaient à une journée média à l’aube de leur camp d’entraînement.

« Bronny va extrêmement bien, a dit James. Il a entamé son processus de rééducation dans le but de retourner sur le plancher cette saison avec ses coéquipiers d’USC. Il progresse bien depuis son intervention chirurgicale. Ç’a de toute évidence été un tourbillon d’émotions pour nous cet été. Mais le plus important, c’est que nous soyons tous là les uns pour les autres. »

PHOTO JAY LAPRETE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS LeBron James et son fils Bronny

Bronny James a subi un arrêt cardiaque alors qu’il s’entraînait à l’Université du sud de la Californie, vers la fin du mois de juillet. LeBron James et sa femme, Savannah, ont exprimé toute leur gratitude et leurs remerciements au personnel médical et aux thérapeutes du sport de l’USC pour leur travail remarquable qui a permis de sauver la vie de Bronny.

Ce dernier suit ses cours à USC et fréquente ses coéquipiers, en attendant de récupérer pleinement de sa mésaventure. LeBron James a indiqué que sa famille avait été ébranlée par l’incident, mais qu’elle était devenue plus forte à cause de cela.

« Nous nous sommes serré les coudes, a mentionné James. Nous avons soutenu Bronny tout au long du processus. Nous sommes heureux de le voir progresser, et nous avons hâte de voir ce que l’avenir lui réservera. »