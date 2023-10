Les vacances de Kevin Durant viennent tout juste de se terminer, mais le joueur des Suns de Phoenix prévoit déjà ses vacances en France, l’été prochain. Plusieurs autres gros noms de la NBA espèrent l’accompagner.

Tim Reynolds Associated Press

Stephen Curry en fait partie.

Durant, comme d’autres joueurs vedettes, a dit lundi qu’il souhaite représenter son pays aux prochains Jeux olympiques à Paris, où les États-Unis seront en quête d’une cinquième médaille d’or consécutive. S’il joue et que les États-Unis triomphent, il sera le premier homme avec quatre médailles d’or au basketball.

« Je jouerai pendant les Olympiques l’année prochaine, a dit avec assurance Durant lors de la journée média des Suns.

Curry a tenu un discours semblable, puisque s’il veut jouer, la fédération américaine lui trouvera certainement une place dans la formation.

« Je veux assurément être là, a lancé Curry, du côté des Warriors de Golden State. Je veux assurément faire partie de cette équipe. »

D’autres joueurs ont exprimé la même volonté : Bam Adebayo a dit qu’il était dévoué à la formation, alors que DeMar DeRozan, Devin Booker, Bradley Beal, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Khris Middleton, Julius Randle, Zach LaVine, Aaron Gordon, Fred VanVleet, Brook Lopez, Zion Williamson, Paul George, Kawhi Leonard et Kyle Kuzma font partie de ceux qui joueront si on leur demande.

Kyrie Irving a dit la même chose chez les Mavericks de Dallas la semaine dernière, et Daymond Green a indiqué précédemment qu’il voulait obtenir une autre opportunité aux Olympiques.

Une chose est claire : 12 joueurs formeront la troupe américaine, mais il y a beaucoup plus que 12 intéressés. C’est un merveilleux problème pour USA Basketball.

« Avec les joueurs que nous avons [aux États-Unis] qui me viennent rapidement à l’esprit, je ne crois pas que ce serait trop pénible physiquement », a analysé LeBron James, meilleur pointeur de l’histoire de la NBA, en confirmant son intérêt pour faire partie de l’équipe.

« Je n’aurais pas à en faire trop. Récupérer quelques rebonds, faire quelques passes, défendre, bloquer des lancers, vous savez ? Mais nous verrons. Nous verrons ce qui va arriver. »

Joel Embiid prévoit aussi participer aux Jeux. L’uniforme qu’il y porterait demeure toutefois un mystère.

Embiid n’a pas encore choisi son pays. Il est éligible à représenter la France et les États-Unis en raison de sa double nationalité. Son pays de naissance, le Cameroun, a encore une chance de se qualifier pour le tournoi olympique à Paris.

« Mon but est de participer aux Olympiques, a-t-il dit. J’aime les trois options. Le Cameroun, je suis né là-bas, j’en suis originaire et je veux toujours représenter mon pays. Mais le but est aussi de jouer aux Olympiques. Si nous avons une chance, ou si nous nous qualifions, ce sera une décision facile. Mais tout ce que je veux, c’est participer aux Olympiques. »

USA Basketball aura l’embarras du choix, puisque 26 joueurs dans la NBA présentement ont enfilé au moins une médaille d’or. Durant en a trois (2012, 2016 et 2021), tandis que Chris Paul (2008 et 2012), Green (2016 et 2021) et James (2008 et 2012) en ont deux.