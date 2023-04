(Toronto) Quatre ans après avoir aidé à procurer à la concession le premier championnat de la NBA de son histoire, Nick Nurse paie le prix d’une saison difficile pour les Toronto Raptors.

La Presse Canadienne

Les dirigeants des Raptors ont annoncé, vendredi, le congédiement de Nurse après cinq saisons à la tête de l’équipe.

Les Raptors ont été incapables de se tailler une place dans les séries éliminatoires cette saison. L’équipe a terminé au neuvième rang dans l’Association Est avec un dossier de 41-41 et a été éliminée en première ronde du tournoi de qualification en vue des éliminatoires, face aux Bulls de Chicago.

« La décision de procéder à un tel changement n’est jamais facile ni prise à la légère, surtout lorsqu’il s’agit d’une personne qui a été partie intégrante des réalisations les plus historiques de cette concession et qui a été un leader constant dans certaines des périodes les plus difficiles de notre équipe », a déclaré le président des Raptors, Masai Ujiri, dans un communiqué de presse.

« Il s’agit d’une opportunité pour nous d’effectuer une relance, de nous recentrer et de mettre en place le personnel et les joueurs qui nous aideront à atteindre notre objectif de remporter notre prochain championnat », a ajouté le président des Raptors.

Dans la foulée des performances irrégulières des Raptors cette saison, Nurse, dont le contrat devait venir à échéance à la fin de la prochaine campagne, avait fait l’objet de plusieurs rumeurs portant sur son avenir. Des informations ont notamment circulé selon lesquelles il existait des désaccords entre lui et Ujiri.

En mars, en se prononçant sur son avenir, Nurse avait déclaré qu’il prendrait le temps d’évaluer ses options pendant l’entre-saison.

Nurse s’était joint à l’organisation des Raptors en 2013 dans un rôle d’entraîneur adjoint. Il est devenu le neuvième entraîneur-chef dans l’histoire de l’équipe en juin 2018, en relève à Dwane Casey.

L’année suivante, il a guidé les Raptors vers leur premier championnat de la NBA. La formation torontoise avait tour à tour éliminé le Magic d’Orlando, les 76ers de Philadelphie et les Bucks de Milwaukee avant de battre les Warriors de Golden State en finale.

Âgé de 55 ans, Nurse a été élu l’entraîneur-chef de l’année à l’issue de la saison 2019-2020 après que son équipe eut affiché un dossier de 53-19.

En 2021-22, les Raptors ont complété la saison avec un dossier de 48-34 et ont été éliminés en première ronde des séries par les 76ers

En cinq campagnes à titre d’entraîneur-chef, Nurse a affiché le meilleur pourcentage d’efficacité dans l’histoire de l’équipe grâce à une fiche cumulative de 227-163 (,582).

Certains médias ont laissé sous-entendre que Nurse sera un candidat pour pourvoir un poste vacant d’entraîneur-chef dans la NBA.

Nurse occupe le poste d’entraîneur-chef de l’équipe nationale du Canada depuis juin 2019. Deux ans plus tard, il a signé une prolongation de contrat qui doit le mener jusqu’à la conclusion des Jeux olympiques de 2024, à Paris.

L’équipe masculine du Canada n’a pas participé aux Jeux olympiques depuis 2000 à Sydney, en Australie.