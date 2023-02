Le Québécois Charles Dubé-Brais se joint à l’Alliance de Montréal. Il portera deux chapeaux : assistant au directeur général responsable de la stratégie et du développement et assistant-entraîneur.

L’organisation montréalaise multiplie les annonces, à trois mois du coup d’envoi de son camp d’entraînement. Pas plus tard que mercredi dernier, elle dévoilait l’identité de son nouvel entraîneur-chef ; Derrick Alston Sr. Voilà qu’elle ajoute une pièce intéressante en Dubé-Brais.

« S’entourer de personnes connaissant bien le marché et la culture locale ainsi que la ligue m’était primordial, a déclaré Alston Sr. Avoir Charles comme assistant était une évidence et je suis impatient de voir ce que nous allons accomplir ensemble. »

« Je suis très excité de contribuer au développement du basketball au Québec en me joignant à l’Alliance pour la saison 2023, dit Dubé-Brais. Le club montréalais s’est imposé avec grand succès dans le paysage sportif québécois la saison dernière, et je suis donc impatient de mettre à contribution mon expérience et mes connaissances au profit de l’organisation. »

Le natif de Québec possède un curriculum vitae d’entraîneur bien garni dans le monde du basketball professionnel. Par le passé, il a œuvré en France pendant huit ans, puis en Chine, avant de se joindre au club-école des Raptors de Toronto, dans la G-League, à titre d’entraîneur-adjoint en 2018.

En janvier 2021, Dubé-Brais a accepté le poste d’entraîneur-chef des Blackjacks d’Ottawa, dans la Ligue élite canadienne de basketball (LECB). Il a toutefois été congédié au début de sa deuxième saison à la barre de l’équipe, en 2022, après que sa formation ait subi trois défaites à ses trois premières rencontres. Dubé-Brais avait également été nommé entraîneur adjoint des Stingers d’Edmonton alors qu’ils représentaient le Canada à la Basketball Champions League Americas en 2022.

En janvier dernier, Le Soleil rapportait que le Québécois était désormais entraîneur-chef des Black Bears de Macao, en Chine. Il conservera ses fonctions avant de rejoindre l’Alliance à temps pour la saison 2023.

En entrevue, il affirmait avoir accepté la façon dont s’est terminée son association avec les Blackjacks.

« Honnêtement, je ne me voyais pas entraîner pendant 10 ans à Ottawa même si j’adorais le calibre de la LECB, soutenait-il. Se faire congédier fait partie de la carrière d’un entraîneur et même si j’aurais voulu que ça se passe mieux, je suis passé à autre chose. »

Dubé-Brais appuiera désormais Derrick Alston Sr. sur les lignes de côté et Joel Anthony dans les bureaux de l’Alliance.