Pascal Siakam (43) et Giannis Antetokounmpo (34)

(Toronto) Giannis Antetokounmpo a récolté 30 points et les Bucks de Milwaukee ont prévalu 104-101 en prolongation à Toronto, mercredi, dans un match où les Raptors ont raté leurs 15 premiers tirs.

La Presse Canadienne

Les Raptors ont mis du suspense avec une poussée de 18-2 dans la dernière 1 : 50 au quatrième quart, avec un tir de trois points de Gary Trent égalant le score 97-97, à la dernière seconde.

Avec 10,8 secondes au cadran en période additionnelle, Antetokounmpo a foncé au panier avant de repérer au loin Grayson Allen, qui a fait mouche pour trois points. La dernière chance des Raptors est allée à Fred VanVleet, mais son tir a raté la cible.

Au lendemain d’un sommet en carrière de 55 points, Antetokounmpo a aussi obtenu 21 rebonds et 10 passes.

Allen a totalisé 16 points. Le réserviste Bobby Portis a fourni 14 points pour les Bucks, qui avaient perdu leurs quatre derniers matchs à l’étranger.

Le meneur pour les blocs dans la NBA Brook Lopez en a signé deux de plus, récoltant aussi 19 rebonds et neuf points.

Pat Connaughton a fait beaucoup de dommages avec cinq tirs de longues distances, inscrivant ses 15 points de cette façon.

VanVleet a mené les Raptors avec 28 points, six de plus que Trent. Meneur pour les vols dans la NBA, O. G. Anunoby en a réussi quatre de plus, au fil d’une soirée de 14 points.

Pascal Siakam a inscrit 11 points – sa contribution la plus modeste de la saison.

Très décousu, le premier quart s’est soldé 13-12 en faveur de Milwaukee. En plus du départ misérable des Raptors, les Bucks y ont raté 14 tirs de suite.

À la demie, les visiteurs avaient une mince avance d’un point, 39-38.

De façon surprenante, les Raptors étaient encore dans le match après trois quarts, se trouvant à quatre points de l’adversaire.

Antetokounmpo a donné le ton au début du dernier quart. En 3 : 12, il a réussi quatre lancers francs et un tir de trois points, plaçant les siens en contrôle.

L’avance des Bucks est passée à 95-79, avant la fougueuse réplique des Raptors.

Deuxième pointeur des Bucks, Jrue Holiday avait un répit en lien au fait qu’il a joué mardi, après une absence de trois matchs pour une raison médicale non spécifiée.

Le joueur étoile Khris Middleton reste à l’écart en raison de problèmes au genou droit.

Cette saison il n’a joué que durant la première moitié de décembre, prenant part à sept matchs.

Les Raptors entamaient un séjour de six matchs à la maison, leur plus long du genre cette saison. Les Knicks seront les prochains visiteurs, vendredi.

Toronto va également recevoir les Blazers, les Hornets (deux fois) et les Hawks, durant la séquence.