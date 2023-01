Gary Trent Jr. (33) et Bennedict Mathurin (00)

(Indianapolis) Le Montréalais Bennedict Mathurin a inscrit 21 points, lundi, alors que les Pacers de l’Indiana ont gagné 122-114 aux dépens des Raptors de Toronto.

La Presse Canadienne

L’athlète de 20 ans de Montréal-Nord a aidé les Pacers à mériter un quatrième gain de suite.

L’Indiana est en bonne posture au sixième rang dans l’Est, avec une fiche de 21-17.

Le club a perdu une seule fois depuis sept matchs et ce à l’étranger face à un club du top 3 dans l’Ouest, les Pelicans.

Buddy Hield a obtenu 19 points, dont un tir de trois points qui a fait très mal aux Raptors, avec 1 : 55 au cadran. L’Indiana prenait alors les devants 115-107.

Hield a consolidé le résultat en ajoutant un tir du même genre avec 1 : 22 à disputer. Il a terminé le match 4 en 7 d’au-delà du périmètre.

Myles Turner a récolté 18 points, Tyrese Haliburton 16 et T. J. McConnell 15.

Les réservistes des Pacers ont eu l’avantage 54-7.

« Leurs partants offrent une solide opposition pour n’importe qui dans cette ligue, a déclaré l’entraîneur-chef des Pacers Rick Carlisle à propos des Raptors. Ils ont été forts au début de chaque mi-temps. Notre deuxième unité est entrée en jeu et nous a donné ce dont nous avions besoin – de la force, de l’énergie, de l’attaque, et du jeu collectif. Ils ont fait la différence dans l’ensemble du match. »

Pour sa part, McConnell croit que la défense a fait la différence.

« Nous avons proposé du jeu étanche, nous avons obtenu des fautes et nous avons fait ce que nous faisons le mieux, c’est-à-dire être impliqué et courir, a noté McConnell. Nous avons fait circuler le ballon et je pense que nous l’avons fait à un haut niveau. Les choses se sont un peu ralenties. [Mathurin] nous a vraiment tiré d’affaire comme il l’a fait toute l’année. C’était spécial à voir. »

Mathurin a été 6 fois sur 9 sur le terrain et 7 fois sur 10 aux lancers francs.

« C’était incroyable la difficulté de certains des tirs qu’il a réussis », a-t-il ajouté.

Les Raptors n’ont pas su profiter d’un autre excellent match de Gary Trent, auteur de 32 points.

Il en avait amassé 35 vendredi contre Phoenix, dans la foulée de deux sorties d’affilée avec 20 points.

Pascal Siakam a inscrit 26 points et Scottie Barnes 23, six de plus qu’O. G. Anunoby.

De retour après une absence de deux matchs à cause de problèmes au dos, Fred VanVleet a été limité à neuf points. Le vétéran a montré une fiche de 3 en 12 pour les tirs de trois points.

Precious Achiuwa disputait un premier match depuis le 9 novembre, résultat d’une entorse à la cheville droite. Utilisé pendant 12 minutes, il y est allé de trois points et trois blocs.

Les Raptors ont joué de malchance au son de la sirène au deuxième quart. Siakam a fait mouche de près de 30 pieds, mais il avait dégainé une fraction de seconde trop tard.

L’Indiana a donc conclu la première demie en avance 66-57.

Après que le score soit passé à 75-75, Toronto a gaspillé une rafale de 14-0 qui a donné un coussin de 83-75 aux visiteurs. À mi-chemin au dernier quart, le tableau affichait 101 de chaque côté.

Haliburton a alors réussi un tir au long cours, puis l’Indiana est resté aux commandes jusqu’à la fin.

Les Pacers ont une fiche de 13-7 au Gainbridge Fieldhouse. Les Raptors vont accueillir les Bucks de Milwaukee mercredi. Ce sera leur premier de six matchs d’affilée à domicile.

Les Pacers seront les visiteurs à Philadelphie mercredi.

Les Sixers occupent le cinquième rang dans l’Est, deux matchs devant l’équipe du Midwest.

L’Indiana va jouer à Toronto le 22 mars.