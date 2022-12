Ja Morant accumule 19 points et les Grizzlies battent les Raptors

(Toronto) Le meneur de jeu étoile Ja Morant a récolté 19 points, 17 aides et quatre rebonds et les Grizzlies de Memphis ont défait les Raptors de Toronto 119-106, jeudi.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Dillon Brooks, de Mississauga en Ontario, a fourni 25 points, six aides et quatre rebonds pour les Grizzlies (21-13). Steven Adams a ajouté 14 points et 17 rebonds.

Du côté des Raptors (15-25), Pascal Siakam a été le plus productif avec 25 points, 10 rebonds et quatre aides.

Gary Trent fils a inscrit 20 points en tant que réserviste.

Les Raptors étaient privés de leur meneur de jeu étoile Fred VanVleet, qui est aux prises avec des maux de dos. L’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, a par ailleurs indiqué que l’avant Precious Achiuwa pourrait être de retour au jeu vendredi.

Le Montréalais Khem Birch a réussi un puissant dunk tard au premier quart pour les Raptors, puis Chris Boucher, un autre Montréalais, a uni ses efforts à ceux d’O. G. Anunoby pour bloquer un tir en foulée de Tyus Jones sur le dernier jeu de la période. Malgré ces deux jeux spectaculaires, les Raptors accusaient un retard de 30-20 après 12 minutes.

L’avance des Grizzlies était de 57-43 à la mi-temps.

Les Raptors ont eu un regain de vie au quatrième quart, s’approchant à neuf points de leurs rivaux. Les Grizzlies ont toutefois renvoyé leurs cinq partants sur le terrain et ont repris le contrôle du match.