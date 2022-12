Pour la première fois dans l’histoire de la NBA, cinq joueurs ont récolté au moins 43 points lors de la même journée d’activités. L’exploit est survenu vendredi avec, comme leader, Luka Doncic, des Mavericks de Dallas, auteur de 50 points contre les Rockets de Houston.

Tim Reynolds Associated Press

Les quatre autres sont les Canadiens Shai Gilgeous-Alexander (44) du Thunder d’Oklahoma City face aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans, et RJ Barrett (44) des Knicks de New York face aux Bulls de Chicago, de même que Joel Embiid (44) des 76ers de Philadelphie contre les Clippers de Los Angeles, et Tyrese Haliburton (43) des Pacers de l’Indiana contre le Heat de Miami.

« Luka est Luka », a résumé Jason Kidd, l’entraîneur-chef des Mavericks. « Il est le meilleur joueur au monde et il l’a montré ce soir (vendredi) en prenant de nouveau l’attaque en main. »

Comme il a l’habitude de le faire, Doncic a transféré les hommages.

« Mes coéquipiers m’ont fait confiance », a-t-il expliqué après une soirée où il a réussi 17 de ses 30 tirs, en plus d’amasser 10 rebonds et huit aides.

Le tir le plus important dans la victoire de 112-106 des Mavericks a possiblement été celui de Doncic, de l’extérieur de la ligne des trois points, réussi avec 19 secondes à écouler pour donner à Dallas une avance de cinq points.

Toutefois, ça n’a même pas été le tir de trois points le plus dramatique réussi par l’une des cinq vedettes de la soirée de vendredi.

Cet honneur est allé à Haliburton, qui a réussi 10 tirs de trois points, incluant le dernier, inscrit avec 4,3 secondes à écouler au quatrième quart, qui a permis aux Pacers de vaincre le Heat 111-108.

« Tyrese Haliburton est un artiste », a décrit l’entraîneur-chef des Pacers, Rick Carlisle, lorsqu’il a été questionné sur les tirs de Haliburton.

« Et vous savez, quand certaines personnes parviennent à avoir du succès dans ce sport grâce à des méthodes non conventionnelles, il faut les laisser tranquilles et leur permettre de faire ce qu’ils font. Son côté artistique vient de la manière qu’il envoie le ballon dans le panier, de la façon qu’il voit le jeu, de la façon qu’il est en unisson avec ses coéquipiers et de la personne spéciale qu’il est. »

La prolifique soirée d’Embiid a aidé les 76ers à gagner un septième match de suite. Barrett et les Knicks ont éventuellement perdu contre les Bulls et les 44 points de Gilgeous-Alexander ont été obtenus dans une défaite en prolongation contre La Nouvelle-Orléans.

Par ailleurs, Gilgeous-Alexander est venu tout près de forcer la présentation d’une deuxième prolongation lorsque son tir, effectué d’une distance de 40 pieds et en désespoir de cause juste avant que ne se fasse entendre le timbre sonore signalant la fin de la période, a frappé le devant du cerceau.

Le Thunder s’est finalement incliné 128-125.

On compte maintenant un peu plus de 4400 cas où un joueur a amassé au moins 40 points lors d’un match de la saison de la NBA. Vendredi, ce n’était que la cinquième fois dans l’histoire de la ligue que cinq performances du genre étaient inscrites le même jour, et la deuxième fois en 2022.

Le 10 avril, à l’occasion de la dernière journée de la saison 2021-2022, Obi Toppin, des Knicks, avait inscrit 42 points, un de plus que Jalen Green (Houston), Malik Monk (Lakers de Los Angeles) et Klay Thompson (Golden State). Victor Oladipo, du Heat, en avait récolté 40.

Les trois autres journées où cinq joueurs ont amassé au moins 40 points sont celles du 25 décembre 1961, dui 2 février 2001 et du 21 février 2003.