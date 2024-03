(St. Petersburg, Floride) L’arrêt-court étoile des Rays de Tampa Bay Wander Franco a été suspendu de manière administrative jusqu’au 1er juin prochain en vertu d’une entente entre le baseball majeur et l’Association des joueurs (MLBPA), tandis que l’enquête le visant au sujet d’une relation alléguée avec une mineure se poursuit.

Associated Press

Une suspension administrative ne se veut pas une sanction disciplinaire selon la politique conjointe de la MLB et de la MLBPA en matière de violence conjugale, d’agression sexuelle et d’abus sur mineurs. Un joueur visé par une telle mesure continue donc d’être payé. Franco, qui doit toucher un salaire de 2 millions US cette saison, est demeuré en République dominicaine où les autorités locales poursuivent leur enquête.

Il ne s’est pas présenté au camp d’entraînement des Rays. Leur premier match prévu jeudi contre les Blue Jays de Toronto a forcé la ligue et le syndicat des joueurs à prendre une décision au sujet de son admissibilité.

Franco n’a pas joué depuis le 12 août dernier. Il a été interdit de toute activité en lien avec le baseball pour une semaine le 14 août, le temps que la MLB ne lance sa propre enquête à la suite de messages sur les réseaux sociaux laissant croire que Franco entretenait une relation avec une mineure. L’Associated Press n’a pas été en mesure de vérifier ces messages allégués.

La sanction a été transformée en suspension administrative le 22 août. Elle était en vigueur jusqu’à la fin de la saison. Elle ne peut être appliquée entre deux saisons.

La MLB devrait patienter jusqu’à la fin de l’enquête dominicaine avant de décider de toute autre sanction à son endroit.

Au départ, Franco était soupçonné d’exploitation sexuelle et commerciale et de blanchiment d’argent, des accusations passibles de peines d’emprisonnement de 30, 10 et 20 ans respectivement. Il est présentement soupçonné d’abus psychologique et sexuel, selon une résolution judiciaire dont l’Associated Press a obtenu copie en janvier.

Franco n’a pas encore été formellement accusé, mais s’il est trouvé coupable, il pourrait devoir purger de deux à cinq ans de prison.

Le baseballeur, qui a eu 23 ans le 1er mars, disputait sa troisième saison avec les Rays quand sa carrière a été interrompue. Le jeune prodige avait accepté un pacte de 11 ans d’une valeur de 182 millions US en novembre 2021.