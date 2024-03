(Los Angeles) Shohei Ohtani doit s’adresser pour la première fois aux médias depuis que son ex-interprète, Ippei Mizuhara, a été congédié à la suite d’allégations de paris illégaux et de vol à l’endroit de la vedette des Dodgers de Los Angeles.

Greg Beacham Associated Press

Ohtani doit s’adresser aux médias à 17 h 45, HAE, lundi. Il lira une déclaration qui sera traduite, mais ne répondra à aucune question.

Mizuhara a été congédié par les Dodgers la semaine dernière quand l’équipe se trouvait en Corée du Sud pour amorcer sa saison contre les Padres de San Diego.

Cette décision a été prise à la suite de révélations faites par le Los Angeles Times et ESPN au sujet de liens entre Mizuhara et un preneur aux livres illégal et des allégations de la part des avocats d’Ohtani, victime d’un « vol colossal », selon eux.

Le Baseball majeur a lancé une enquête. L’agence américaine du revenu, l’Internal Revenue Service (IRS), a confirmé que Mizuhara et Mathew Bowyer, qui tient une maison de paris illégale dans le comté d’Orange, en Californie, font l’objet d’une enquête criminelle.

Mizuhara a déclaré à ESPN avoir des dettes de jeu totalisant plus de 1 million US. Il a initialement déclaré qu’Ohtani avait payé ces dettes, à sa demande. Il a plus tard changé cette version, disant à ESPN qu’Ohtani n’était pas au courant de ses dettes de jeu et ne lui avait pas lui-même transféré de fonds à des preneurs aux livres.

L’Associated Press n’a pas été en mesure de contacter Mizuhara. Il n’est pas clair qu’il soit représenté par un avocat. Mizuhara était avec l’équipe en Corée du Sud quand il a été congédié. On ne sait pas s’il a quitté le pays.

Will Ireton, le directeur des opérations de performance des Dodgers, le remplace comme traducteur officiel. Il avait déjà agi dans ces fonctions auprès de Kenta Maeda, qui est aussi Japonais, quand ce dernier lançait pour les Dodgers.

Dimanche, le gérant Dave Roberts a approuvé la décision d’Ohtani de discuter publiquement de la situation. Il a indiqué que c’est Ohtani qui avait décidé de le faire.

Ohtani devrait également participer aux matchs préparatoires entre les Dodgers et les Angels de Los Angeles, lundi à Los Angeles et mardi à Anaheim. Ohtani a remporté deux titres de joueur par excellence de l’Américaine avec les Angels avant d’accepter un contrat de 10 ans et 700 millions avec les Dodgers.

Roberts a ajouté qu’Ohtani n’avait pas expliqué la situation à tous ses coéquipiers, mais qu’il avait eu des conversations avec certains d’entre eux.