(Lake Buena Vista) Joe Torre a été nommé vice-président au Temple de la renommée du baseball, lundi.

Associated Press

L’homme de 83 ans a été intronisé au Panthéon en 2014 et s’est joint au conseil d’administration en 2023. La décision du conseil, dirigé par Jane Forbes Clark, a permis de pourvoir un poste vacant depuis le décès de Joe Morgan, en 2020.

Torre a été le joueur le plus utile de la Ligue nationale en 1971. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,297, cogné 252 circuits et frappé 2342 coups sûrs en 18 saisons dans le baseball majeur pour les Braves d’Atlanta, les Cardinals de St. Louis et les Mets de New York.

Il montre par ailleurs une fiche de 2326-1997 comme gérant des Mets (1977-81), des Braves (1982-84), des Cardinals (1990-95), des Yankees de New York (1996-2007) et des Dodgers de Los Angeles (2008). Il a remporté quatre Séries mondiales.