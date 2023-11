(Atlanta) Les Braves d’Atlanta, qui continuent leur quête d’étoffer leur rotation, ont consenti entre temps lundi un contrat de trois saisons d’une valeur de 30 millions US au releveur droitier Reynaldo Lopez.

Paul Newberry Associated Press

Ce pacte permettra à Lopez de toucher 4 millions en 2024, et 11 millions lors des deux campagnes suivantes. Le club disposera aussi d’une option à 8 millions pour 2027, et d’une clause de rachat à 4 millions.

Lopez, qui est âgé de 29 ans, a lancé pour trois équipes en 2023. Il a compilé une fiche de 3-7 avec une moyenne de points mérités de 3,27 et six sauvetages en 68 présences au monticule avec les White Sox de Chicago, les Angels de Los Angeles et les Guardians de Cleveland. Il a réussi 83 retraits au bâton en 66 manches de travail — une moyenne de 11,3 retraits au bâton par tranche de neuf manches lancées, un sommet personnel —, et sa balle rapide a atteint en moyenne 98,2 mph.

Les Braves, qui ont signé un sommet des Ligues majeures de 104 victoires la saison dernière, ont été éliminés par les Phillies de Philadelphie en séries de sections de la Ligue nationale pour une deuxième année de suite. Ils tentent d’étoffer leur formation, dans l’espoir de pouvoir franchir une autre étape en séries éliminatoires.

Le directeur général des Braves, le Montréalais Alex Anthopoulos, a d’ailleurs libéré de l’espace sur sa masse salariale dans l’espoir de pouvoir possiblement ajouter un lanceur partant de renom. Il a notamment pris une série de décisions qui lui ont permis de retrancher 10 des 40 joueurs de la formation régulière des Braves au cours des dernières semaines.

Aaron Nola semblait faire partie des candidats convoités par les Braves, mais il a plutôt accepté une entente de sept saisons pour demeurer avec les Phillies. Sonny Gray pourrait être un autre lanceur convoité par Anthopoulos.