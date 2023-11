Aaron Nola a montré une fiche de 12-9 et une moyenne de points mérités de 4,46 en 32 départs avec les Phillies cette année, terminant avec 202 retraits sur des prises et 193 manches et deux tiers lancées.

PHOTO KYLE ROSS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS

(Philadelphie) Le lanceur Aaron Nola sera de retour pour sept ans avec les Phillies de Philadelphie.

Jay Cohen Associated Press

Nola a testé le marché des joueurs autonomes, mais s’est finalement entendu avec les Phillies, a annoncé l’équipe, dimanche. Plusieurs médias ont rapporté que l’entente du droitier lui permettrait d’empocher 172 millions US.

Nola est le premier lanceur partant de renom à quitter le tableau des joueurs autonomes de cette année. Ce groupe comprend notamment Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Sonny Gray, Jordan Montgomery et Eduardo Rodriguez.

Âgé de 30 ans, Nola a été un choix de première ronde des Phillies lors du repêchage de 2014. Il a effectué ses débuts avec l’équipe dès l’année suivante et il a passé toute sa carrière à Philadelphie.

Nola s’est avéré l’un des lanceurs les plus durables du baseball, une denrée précieuse avec la pression moderne exercée sur les enclos de releveurs du Baseball majeur. Il possède également une bonne expérience en séries éliminatoires.

Nola a effectué au moins 32 départs et lancé pendant au moins 180 manches et deux tiers au cours de cinq des six dernières années – l’exception étant la saison 2020 raccourcie par la pandémie de COVID-19.

Nola a montré une fiche de 12-9 et une moyenne de points mérités de 4,46 en 32 départs avec les Phillies cette année, terminant avec 202 retraits sur des prises et 193 manches et deux tiers lancées.

Nola a aidé les Phillies à s’assurer d’une place en éliminatoires en 2023 et il a présenté un dossier de 3-1 avec une moyenne de points mérités de 2,35 en quatre départs en séries. La troupe de Philadelphie a été éliminée par les Diamondbacks de l’Arizona lors de la série de championnat de la Nationale.

Nola a effectué cinq départs en séries lorsque les Phillies ont atteint la Série mondiale, en 2022. Il a conclu son parcours éliminatoire avec une fiche de 2-2 et une moyenne de points mérités de 4,91.

Nola montre un dossier de 90-71 et une moyenne de points mérités de 3,72 en 235 départs en carrière en neuf saisons dans les Majeures. Il a retiré 1582 frappeurs sur des prises en 1422 manches lancées.