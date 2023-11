Angels de Los Angeles Une offre qualificative soumise à Shohei Ohtani

(New York) Le lanceur et frappeur désigné Shohei Ohtani est l’un des sept joueurs du baseball majeur qui a reçu une offre qualificative d’un an et de 20,325 millions US, lundi, alors que le marché des joueurs autonomes s’est ouvert pour 168 joueurs.