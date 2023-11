PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Cardinals de St. Louis auraient entamé le remodelage de leur rotation lundi en octroyant un contrat d’une saison au lanceur droitier Lance Lynn, a révélé une personne au fait de l’entente à l’Associated Press.

Dave Skretta Associated Press

Cette personne, qui a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP puisque le pacte serait conditionnel à un examen médical, a mentionné que Lynn empocherait 10 millions US la saison prochaine. L’entente prévoit une année d’option laissée à la discrétion du club pour 2025, et une clause de rachat de 1 million.

Lynn, qui est âgé de 36 ans, fut le 39e choix des Cardinals au repêchage de 2008. Il a fait son entrée dans les Ligues majeures trois ans plus tard – lorsque les Cardinals ont gagné la Série mondiale – et il est devenu un joueur étoile après avoir remporté 72 matchs étalés sur six saisons.

Lynn a ensuite séjourné avec les Twins du Minnesota, les Yankees de New York, les Rangers du Texas et les White Sox de Chicago avant d’écouler la dernière campagne avec les Dodgers de Los Angeles. Il s’agira donc d’un retour pour lui chez les Cardinals.