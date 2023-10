(Arlington) Jose Altuve excelle sous pression avec les Astros de Houston grâce à sa capacité à demeurer calme lors des moments les plus cruciaux du mois d’octobre, et même après un autre incident houleux contre les Rangers du Texas.

Stephen Hawkins et Schuyler Dixon Associated Press

Les champions en titre de la Série mondiale sont à un seul gain d’un troisième titre consécutif de la Ligue américaine après le circuit de trois points d’Altuve en neuvième manche qui a procuré aux Astros une victoire de 5-4, au terme d’un cinquième match spectaculaire et intense de la série de championnat de la Ligue américaine.

« Il possède un haut niveau de concentration, parce que c’est ce qu’il faut dans de grands moments comme ça. La concentration, le désir et la relaxation réunis. Et ce n’est pas tout le monde qui peut assembler ces trois aspects », a déclaré le gérant des Astros, Dusty Baker.

« Il est l’un des gars les plus intenses que j’aie vus, et j’en ai vu des grands. »

Baker n’était pas dans l’abri lorsque Altuve a claqué le 26e circuit de sa carrière en matchs éliminatoires, un total qui le place au deuxième rang dans l’histoire du baseball majeur, trois derrière Manny Ramirez.

Peu de temps avant le circuit d’Altuve, le lanceur Bryan Abreu et Baker avaient été expulsés après que le releveur des Astros eut atteint Adolis García avec un lancer en huitième manche.

L’incident est survenu deux manches après que le frappeur des Rangers eut claqué un circuit de trois points contre Justin Verlander, qui avait donné une avance de 4-2 à son équipe.

Après avoir fait contact avec la balle, Garcia a effectué 16 pas le long de la ligne du premier but tout en regardant la balle atterrir dans les gradins.

Il s’est tapé la poitrine et avait parcouru plus de la moitié de la distance entre le marbre et le premier coussin lorsqu’il a lancé son bâton au sol avec énergie avant de commencer sa course autour des sentiers.

Deux manches plus tard, García était en colère après avoir été touché au haut du bras gauche par une balle rapide chronométrée à 98,9 m/h, et s’est immédiatement tourné vers le receveur Martín Maldonado.

García a agité son doigt en direction de Maldonado, tandis que l’arbitre du marbre Marvin Hudson repoussait Garcia.

Une fois le calme revenu, les arbitres, après s’être consultés, ont expulsé Abreu et García.

Baker est sorti de l’abri et a été impliqué dans une discussion animée avec trois des officiels. Baker a projeté sa casquette au sol et a été expulsé à son tour. De l’abri des joueurs, le gérant âgé de 74 ans a continué d’argumenter avec Hudson pendant six minutes avant de retraiter au vestiaire.

Après le match, l’arbitre en chef James Hoye a expliqué à un groupe de journalistes que Abreu a été expulsé pour avoir effectué un tir intentionnel. Garcia a été sorti du match parce qu’il a été l’agresseur dans la situation.

« Le gars frappe un circuit de trois points, la présence suivante, il se fait atteindre, a déclaré le gérant des Rangers, Bruce Bochy. J’aurais été mécontent aussi, si j’avais été à la place de ’Doli’. »

En neuvième, José Leclerc, le stoppeur des Rangers, a donné un simple au frappeur suppléant Yainer Diaz, premier à se présenter au marbre, et un but sur balles à Jon Singleton, le frappeur suivant.

Avec un compte d’aucune balle et une prise, Altuve a suivi en retroussant un changement de vitesse de Leclerc au-dessus de la clôture du champ gauche, tout juste hors de portée du gant du voltigeur Evan Carter.

Après avoir gagné les trois matchs sur le terrain de leurs rivaux du Texas, les Astros mènent trois victoires à deux dans cette série quatre de sept qui se poursuivra dimanche soir à Houston.

« Nous avons réussi le coup tellement souvent. Nous n’abandonnons jamais avant le dernier retrait », a noté Altuve.

Alex Bregman, chez les Astros, et Nathaniel Lowe, pour les Rangers, ont aussi claqué des circuits.

« Les émotions sont à fleur de peau pendant les éliminatoires. Vous avez deux des meilleures équipes qui s’affrontent. Tout le monde veut gagner. Je pense que c’est ce qu’il est », a déclaré Bregman en parlant d’Altuve.

« Son pouls cardiaque est très lent. Il est calme sous pression. Il a confiance en ses habiletés. Sa concentration est toujours très élevée. »