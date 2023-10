(Arlington) José Abreu a cogné une longue balle de trois points après le ballon sacrifice de Yordan Alvarez pour briser l’égalité, et les Astros de Houston l’ont emporté 10-3 contre les Rangers du Texas pour créer l’égalité 2-2 dans la série de championnat de la Ligue américaine.

Stephen Hawkins Associated Press

Les Astros, qui menaient 3-0 dès la première manche après seulement quatre frappeurs, ont bien répondu à la menace des Rangers, lorsque Corey Seager a frappé un circuit qui a créé l’égalité en troisième.

Adolis García a aussi cogné une longue balle pour les Rangers, qui ont perdu deux matchs de suite à domicile après avoir commencé les éliminatoires en remportant leurs sept premiers matchs, dont six à l’étranger.

Jose Altuve a frappé trois coups sûrs et a marqué trois points à l’occasion de son 100e match éliminatoire en carrière. Alvarez a produit trois points, portant son total de points produits à 13 lors des présentes éliminatoires. Chas McCormick a ajouté deux points avec sa longue balle.

Ryne Stanek a obtenu la victoire avec un seul lancer, sur un double jeu au sol contre Mitch Garver en fin de troisième manche.

Seager est devenu le premier joueur d’arrêt-court a frappé un circuit en série de championnat de la Nationale et de l’Américaine. En troisième manche, Seager a cogné une longue balle de 401 pieds au centre gauche.

Le lanceur partant des Astros, José Urquidy, a ensuite concédé deux simples de suite et a été remplacé par Stanek.

Alvarez et Abreu sont les premiers coéquipiers de l’histoire des éliminatoires avec au moins quatre circuits et 10 points produits lors des huit premiers matchs de l’équipe.

Le lanceur gaucher des Rangers Jordan Montgomery, qui a lancé pendant six manches et un tiers dans la victoire de 2-0 des Rangers au premier match, et le triple vainqueur du trophée Cy Young Justin Verlander, qui avait concédé les deux points en six manches de travail, seront au monticule pour le cinquième match, disputé vendredi.