(Houston) Jordan Montgomery a blanchi les Astros de Houston et Leody Taveras a cogné une longue balle, et les Rangers du Texas ont remporté le premier match de la finale de la Ligue américaine 2-0, dimanche soir.

Kristie Rieken Associated Press

Taveras a cogné un circuit qui a donné les devants 2-0 aux siens en cinquième manche. Evan Carter, recrue de 21 ans des Rangers, a frappé un double, en deuxième et a réalisé deux jeux défensifs astucieux dans le champ gauche.

Les Rangers, qui sont à ce stade des éliminatoires pour la première fois depuis 2010-11, lorsque l’équipe a participé aux finales de ligues deux ans de suite.

Le deuxième match de la série sera disputé lundi, à Houston.

Les Astros ont eu de la difficulté à battre Montgomery. Les quatre meilleurs des Astros au bâton ont terminé la soirée 2 en 12.

Montgomery a été solide dans le dernier mois, n’accordant que deux points mérités à ses 27 derniers quarts.

Verlander a concédé deux points et six coups sûrs en six manches et deux tiers de travail. C’était la première fois des éliminatoires de cette année que les deux lanceurs étaient encore au monticule rendu en septième manche.