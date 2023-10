PHOTO STACY BENGS, ASSOCIATED PRESS

(Minneapolis) José Abreu a claqué un troisième circuit en deux matchs et les Astros de Houston ont vaincu les Twins du Minnesota 3-2, mercredi, atteignant la série de championnat de l’Américaine pour une septième fois consécutive.

Dave Campbell Associated Press

Abreu a dénoué l’impasse de 1-1 avec un circuit de deux points en quatrième manche.

Michael Brantley a aussi cogné un circuit pour les Astros, qui ont éliminé les Twins en quatre matchs.

José Urquidy a donné deux points et trois coups sûrs en cinq manches et deux tiers, retirant six frappeurs sur des prises.

Les points du Minnesota sont venus des longues balles du Québécois Édouard Julien et de Royce Lewis.

Édouard Julien

Ryan Pressly, qui a lancé plus de cinq ans avec les Twins avant d’être échangé à Houston, en 2018, a fermé les livres en obtenant trois retraits au bâton en neuvième.

Une bataille texane opposera les Astros aux Rangers à compter de dimanche, au Minute Maid Park.

Champions de la Série mondiale en 2017 et 2022, Houston devrait envoyer sur la butte Justin Verlander, trois fois gagnant du Cy Young. Ce serait son 36e départ en carrière en séries.

Les Astros ont conclu la série face aux Twins avec 10 circuits. Abreu a récolté huit points produits.

Chris Paddack a été vaillant en relève pour les Twins : il a obtenu sept retraits dont quatre sur des prises, tout en allouant un seul coup sûr.