Jose Leclerc et Jonah Heim célèbrent le gain des leurs.

(Houston) Jonah Heim a cogné un circuit et les Rangers du Texas ont tiré profit d’une première manche de quatre points, lundi, filant vers un gain de 5-4 pour une avance de 2-0 en série de championnat de la Ligue américaine, contre les Astros de Houston.

Kristie Rieken Associated Press

Nathan Eovaldi a retiré neuf frappeurs au bâton en six manches, allouant trois points et cinq coups sûrs.

En cinquième, les Astros ont rempli les buts via deux simples et une erreur, avec aucun retrait. Eovaldi s’est tiré d’embarras grâce à deux retraits au bâton et un roulant.

Il a cheminé vers son troisième gain depuis le début des séries.

Adolis García, Mitch Garver et Nathaniel Lowe ont frappé des simples d’un point lors du premier tour au bâton des visiteurs.

Le premier point a été inscrit par Marcus Semien, qui a entamé la rencontre avec un simple.

Framber Valdez a permis cinq points, sept coups sûrs et un but sur balles, étant chassé après deux manches et deux tiers.

Yordan Alvarez des Astros a claqué un circuit en deuxième, mais Heim a riposté avec une longue balle à la manche suivante.

PHOTO THOMAS SHEA, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Jose Leclerc s’est chargé des quatre derniers retraits. Premier frappeur en fin de neuvième, Jeremy Pena a donné certains espoirs aux partisans des Astros, mais son ballon a été capté à la piste d’avertissement du champ droit.

Le Texas a un dossier de 7-0 depuis le début des séries, incluant six victoires à l’étranger.

La formation a balayé les Rays de Tampa Bay et les Orioles de Baltimore, avant de signer une victoire de 2-0 dimanche.

Le troisième match aura lieu mercredi soir, à Arlington.

Alvarez a aussi cogné un circuit en solo en huitième.

Il est devenu le sixième joueur de l’histoire avec deux matchs de plus d’un circuit lors des séries une telle année. Le 7 octobre, il a joué le tour aux Twins du Minnesota.

En saison régulière, Houston a montré une fiche bien ordinaire de 39-42 au Minute Maid Park. Depuis le début des séries, leur dossier à la maison en est à peu près le reflet (1-3).