(Philadelphie) Bryce Harper a cogné une longue balle à l’occasion de son 31e anniversaire, Kyle Schwarber a frappé son premier circuit des éliminatoires, Nick Castellanos a également envoyé la balle à l’extérieur du terrain, et les Phillies de Philadelphie ont battu les Diamondbacks de l’Arizona 5-3 dans le premier match de série finale de la Ligue nationale, lundi.

Dan Gelston Associated Press

Harper a frappé son circuit sur la première balle qu’il a affronté. Il a aussi obtenu un but sur balles, a traversé le marbre deux fois et a fait deux points.

Il s’agissait d’un 10e circuit en deux années éliminatoires pour Harper avec les Phillies, en deux ans.

Zack Wheeler a retiré huit frappeurs sur des prises en six manches de travail pour aider les Phillies à gagner un septième premier match d’une série dans les deux dernières années.

José Alvarado a ajouté quatre retraits en 15 lancers et Craig Kimbrel a connu une neuvième manche sans point accordé.

Les Diamondbacks ont perdu pour la première fois des éliminatoires, après avoir remporté leurs cinq premiers matchs, en balayant les Brewers et les Dodgers.

Schwarber a amorcé le festival de circuits en envoyant le premier lancer de Zac Gallen 420 pieds dans les gradins du champ droit. Il y avait un certain étonnement que Schwarber, comptant 47 circuits cette saison et 93 dans les deux dernières, n’en avait pas encore réussi en six matchs éliminatoires.

Quatre lancers après la longue balle de Schwarber, c’était au tour de Harper d’en ajouter. Pour la première fois en 127 matchs éliminatoires, les Phillies ont cogné deux longues balles en première manche.

Le circuit de Castellanos en troisième manche, son cinquième des éliminatoires et tous dans les trois derniers matchs, a donné aux Phillies un total de 32 circuits en 13 parties éliminatoires au Citizens Bank Park ces deux dernières années.

Castellanos est devenu le deuxième joueur à frapper cinq circuits en trois matchs éliminatoires, lui qui a cogné deux longues balles dans deux matchs de suite contre les Braves, après Reggie Jackson des Yankees, lors de la Série mondiale de 1977.

Les Phillies ont ensuite claqué quelques coups sûrs qui se sont avérés importants, car Geraldo Perdomo a frappé un circuit de deux points contre Wheeler en cinquième manche pour faire 5-2.

Les Diamondbacks ont ajouté un point en septième.