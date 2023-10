Les Diamondbacks l'emportent 2-1 et réduisent l’écart face aux Phillies

(Phénix) Ketel Marte a couronné une performance de trois coups sûrs avec un simple productif qui a mis fin au match en neuvième manche, la recrue Brandon Pfaadt a lancé pendant cinq manches et deux tiers sans concéder de point, et les Diamondbacks de l’Arizona ont battu les Phillies de Philadelphie 2-1, jeudi, pour réduire l’écart à 2-1 dans la série de championnat de la Ligue nationale.

David Brandt Associated Press

Marte est au cœur d’une séquence de 12 matchs éliminatoires avec au moins un coup sûr.

Marte a dit qu’il n’était pas nerveux lors de sa présence au bâton.

« La pression ne m’affecte pas, a déclaré l’athlète. Je sais quel genre de frappeur je suis. »

Sur le point de tirer de l’arrière 3-0 dans la série au meilleur des sept, les Diamondbacks ont égalisé le score grâce au double de Lourdes Gurriel fils.

Gurriel a commencé la neuvième manche avec un simple contre Craig Kimbrel, avant de voler le deuxième but. Il s’est rendu au troisième sur le simple de Pavin Smith.

Gurriel a été retiré au marbre, par le joueur d’arrêt-court Trea Turner, sur la frappe d’Emmanuel Rivera.

Bryce Harper avait donné les devants aux Phillies en marquant sur le lancer raté de Ryan Thompson.

Champions en titre de la nationale, les Phillies avaient commencé les éliminatoires avec un dossier de 7-1, en plus de dominer les Diamondbacks 15-3 pour les points marqués lors des deux premiers matchs de la série, au Citizens Bank Park. Les Phillies ont cogné six longues balles dans ces deux duels.

Après avoir lancé pendant quatre manches et un tiers sans accorder de point contre les Dodgers de Los Angeles, lors du tour précédent, Pfaadt a retiré neuf frappeurs sur des prises et a concédé deux coups sûrs contre les Phillies.

« C’était plaisant, a indiqué Pfaadt. Les choses fonctionnaient bien pour moi. J’étais en mesure de me concentrer et exécuter mes lancers comme je le voulais, et d’obtenir des retraits importants. »

Pfaadt et les releveurs Andrew Saalfrank, Thompson, Kevin Ginkel et Paul Sewald n’ont alloué que trois coups sûrs au total.

Sewald a mérité la victoire en lançant une troisième prise à Alec Bohm pour obtenir le troisième retrait en début de neuvième manche.

Pour les Phillies, Ranger Suarez a concédé trois coups sûrs et a retiré sept frappeurs sur des prises, en cinq manches et un tiers de travail. Sa journée de travail s’est terminée après le double de Marte en sixième manche.

La moyenne de points mérités de 0,94 de Suarez est la plus basse pour un lanceur après huit matchs éliminatoires en carrière.

Les Diamondbacks ont mis fin à leur séquence de 17 manches sans point en septième.

Même si le match était disputé en après-midi un jour de semaine, les Diamondbacks ont annoncé un stade comble de 47 075 spectateurs.