(Philadelphie) Kyle Schwarber a frappé deux des trois circuits en solo aux dépens de Merrill Kelly et les Phillies de Philadelphie ont écrasé les Diamondbacks de l’Arizona 10-0, mardi.

Dan Gelston Associated Press

Trea Turner a cogné l’autre longue balle, tandis que J. T. Realmuto a placé deux balles en lieu sûr et produit trois points. Aaron Nola a concédé trois coups sûrs et retiré sept frappeurs sur des prises en six manches.

Les Phillies montrent ainsi une fiche de 7-1 depuis le début des éliminatoires et ne sont plus qu’à deux victoires d’une deuxième présence consécutive en Série mondiale.

Le troisième match se tiendra au Chase Field. Les Rangers du Texas avaient également pris les devants 2-0 dans la série de championnat de la Ligue américaine aux dépens des Astros de Houston, avant le duel de mercredi.

C’était une autre soirée bruyante à Philadelphie, alors que Kelly a été ciblé après avoir avancé que les partisans du Citizens Bank Park ne pouvaient pas être plus bruyants que ceux qu’il a entendus encourager l’équipe américaine lors de la Classique mondiale de baseball.

Il ne parlait pas de n’importe quel match. Il parlait de celui en mai au cours duquel Turner a frappé un grand chelem qui a propulsé les Américains en demi-finale.

« Je n’ai évidemment jamais entendu cet endroit sur le terrain, mais je serais très surpris si c’était plus bruyant que le match [de la Classique mondiale de baseball] à Miami », avait-il dit avant le match numéro 1.

Kelly, qui a gagné 12 matchs cette saison, a été copieusement hué dès la présentation des joueurs jusqu’à sa marche vers le monticule, dans une démonstration des partisans déterminés à revenir au stade à la fin du mois.

Bruyant à quel point ? « Comme un concert d’AC/DC », avait dit Turner avant le deuxième match.

Le gérant des Phillies, Rob Thomson, a déclaré que le gérant d’une autre équipe lui avait dit, l’année dernière, qu’un match éliminatoire à Philadelphie était comme « quatre heures en enfer », et Turner a sonné la charge lorsqu’il a envoyé une balle rapide au champ centre gauche en première.

Les partisans ont été enregistrés à 112 décibels par le quotidien Philadelphia Inquirer – l’équivalent d’un marteau-piqueur – et Turner a aidé la foule à atteindre ce niveau.

Le bruit, c’est bien, mais les circuits aussi. Les longues balles de Schwarber en troisième et en sixième étaient les 14e et 15e des Phillies au cours des quatre derniers matchs.

Ce sont toutefois les lanceurs qui ont fait la différence.

Nola, admissible à l’autonomie complète après la Série mondiale, a poli sa fiche un peu plus en vue de son prochain contrat. Il a gagné ses trois matchs éliminatoires, retirant 19 frappeurs en plus de montrer une moyenne de points mérités de 0,96.

Nola a été retiré du match lorsque le pointage était de 6-0. Il pourrait ainsi obtenir un autre départ dans cette série – ou possiblement contre l’une des équipes du Texas, en Série mondiale.