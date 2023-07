PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

Les Rangers du Texas ont fait l’acquisition du triple vainqueur du trophée Cy Young Max Scherzer des Mets de New York dans un échange majeur de la part des surprenants meneurs de la section Ouest de la Ligue américaine.

Schuyler Dixon Associated Press

Les deux équipes ont annoncé la transaction dimanche, après que la nouvelle eut commencé à circuler samedi soir. Le gérant des Rangers, Bruce Bochy, a fait savoir que Scherzer fera ses débuts comme partant avec sa nouvelle équipe jeudi, à domicile, contre les White Sox de Chicago.

« C’est fantastique. Nous sommes gonflés à bloc. Nous mettons la main sur un joueur d’expérience doté d’un passé remarquable », a déclaré Bochy depuis San Diego avant le match de son équipe contre les Padres.

Selon Bochy, le message à ses joueurs est le suivant : « Hey, nous sommes sérieux. Nous sommes ici pour gagner. Et c’est toujours un excellent message lorsqu’une équipe fait quelque chose comme ça. »

L’échange permet aux Mets de mettre la main sur l’un des meilleurs espoirs des Rangers en Luisangel Acuna, un joueur d’avant-champ et le frère cadet du joueur vedette des Braves d’Atlanta Ronald Acuna fils. Les Mets ont indiqué que Acuna sera cédé à Binghamton, leur club-école au niveau AA.

Pour que l’échange puisse se réaliser, Scherzer a laissé tomber sa clause de non-échange, et les Mets vont envoyer de l’argent aux Rangers.

Le vétéran lanceur de 39 ans a aussi accepté d’activer la dernière année de son contrat, en 2024, pour la somme de 43,3 millions, selon diverses sources, qui ont aussi indiqué que les Mets allaient payer environ 35 millions des 58 millions restants au contrat de Scherzer.

« Évidemment, le palmarès de Max est celui d’un futur membre du Temple de la renommée, et le gagnant qu’il est cadre totalement avec ce dont nous avons besoin maintenant. Vous n’avez jamais assez de lanceurs partants et le fait d’ajouter quelqu’un du calibre de Max est un gros plus pour notre club », a déclaré le directeur général des Rangers, Chris Young.

« Nous avons mis la main sur le joueur qui, nous croyons, va nous aider à nous rendre où nous voulons aller cette année. »

Les Mets, l’une des plus grandes déceptions cette saison, ont échangé Scherzer à peine quelques jours après avoir expédié aux Marlins de Miami le stoppeur David Robertson en retour de deux joueurs des ligues mineures, jeudi soir.

Les Mets ont entamé la saison avec la plus imposante masse salariale de tout le baseball, soit 353 millions, un record. Toutefois, ils ont amorcé la journée de dimanche à 18 matchs des Braves d’Atlanta, les meneurs dans la section Est de la Ligue nationale, et avec un recul de sept matchs au classement des équipes repêchées, et avec plusieurs formations à rattraper.

« Nous n’avons tout simplement pas réussi à aller chercher la régularité souhaitée », a mentionné le directeur général des Mets, Billy Eppler.

La prochaine question est de savoir ce que les Mets vont faire avec Justin Verlander, un autre triple vainqueur du trophée Cy Young qui est sous contrat jusqu’à la fin de la prochaine saison. Plusieurs formations pourraient être intéressées à faire l’acquisition du droitier de 40 ans qui a lancé contre les Nationals de Washington, dimanche.

Après six campagnes consécutives avec des fiches perdantes, les Rangers ont occupé le premier rang de la section Ouest de la Ligue américaine depuis le tout début de la saison, à l’exception d’une journée.

Bochy, triple vainqueur de la Série mondiale entre 2010 et 2014 avec les Giants de San Francisco, en est à sa première campagne à la barre des Rangers.

Scherzer (9-4) était le meneur chez les Mets pour le nombre de victoires mais sa moyenne de points mérités de 4,01 est sa plus élevée depuis 2011 alors qu’il jouait avec les Tigers de Detroit.

Vendredi, Scherzer a affronté les Nationals à New York. Il a concédé un point en sept manches dans une victoire de 5-1 des Mets.

Avec ses 210 victoires en carrière, Scherzer occupe le troisième rang parmi les lanceurs actifs à ce chapitre derrière Verlander et Zack Greinke, des Royals de Kansa City.

Quant à Acuna, qui est âgé de 21 ans, il affichait une moyenne au bâton de ,315 avec sept circuits et 51 points produits en 84 matchs avec Frisco, au niveau AA. Il a aussi frappé 25 doubles et dominait la Ligue du Texas avec 42 buts volés et 68 points marqués.