PHOTO NICK TURCHIARO, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Toronto) Whit Merrifield a été 3-en-4 avec un circuit et le nouveau premier frappeur des Blue Jays de Toronto a guidé les siens vers une victoire de 4-1, vendredi, contre les Angels de Los Angeles.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Le gérant des Blue Jays, John Schneider, avait placé Merrifield au sommet de l’ordre des frappeurs avant la rencontre, reléguant George Springer au cinquième rang.

Matt Chapman et Danny Jansen ont frappé des circuits en solo lors des deuxième et troisième manches pour les Blue Jays. Bo Bichette a poussé Merrifield au marbre à l’aide d’un double en sixième.

Kevin Gausman (8-5) a été superbe en plus de six manches au monticule, ajoutant neuf retraits sur des prises à son total. Il domine la Ligue américaine avec 171 retraits sur des prises cette saison.

Il a limité les frappeurs adverses à cinq coups sûrs et trois buts sur balles.

Yimi Garcia a fermé les livres et a été crédité d’un troisième sauvetage cette saison.

L’étoile des Angels Shohei Ohtani a frappé un circuit en première manche pour les Angels, qui ont vu leur série de victoires être freinée à quatre.

Ohtani a cogné le premier tir effectué dans sa direction par-dessus la clôture au champ droit. Il s’agissait de son 39e circuit de la saison, un sommet dans les Majeures.

Lucas Giolito (6-7) a œuvré pendant cinq manches et un tiers à sa première sortie avec les Angels. Il a concédé trois points, six coups sûrs et cinq buts sur balles.

Giolito a été échangé aux Angels par les White Sox de Chicago en compagnie du lanceur droitier Reynaldo Lopez, mercredi.