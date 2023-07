(Toronto) Tout au cours de la saison, le gérant des Blue Jays de Toronto, John Schneider, a prôné la patience avec Alejandro Kirk. Cette patience a porté fruit samedi.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Kirk a cogné deux circuits dont un avec un coéquipier sur les sentiers, samedi, et il a été la vedette d’une victoire de 6-1 des Blue Jays face aux Angels de Los Angeles dans un match marqué par un incident effrayant lorsque le voltigeur de gauche Taylor Ward, des Angels, a été atteint par un lancer.

Kirk a obtenu trois coups sûrs en quatre présences au marbre, faisant sa passer sa moyenne au bâton à ,260. Du coup, il s’est approché de la moyenne de ,285 affichée en 2022.

« Quand cette patience vient du gérant, bien sûr, ça fait du bien. Parfois, je n’ai pas cette sensation moi-même », a admis Kirk par l’entremise de l’interprète Hector Lebron.

« Mais ça n’a pas d’importance. Je me présente ici tous les jours. Je travaille très fort afin de trouver un moyen d’être prêt à aider l’équipe. »

Kirk a également croisé le marbre à la suite d’un circuit de deux points de Santiago Espinal, aidant les Blue Jays (59-46) à gagner un troisième match de suite. Whit Merrifield a fait marquer un autre point grâce à un double.

Alek Manoah, le partant des Blue Jays, a concédé un point, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et un tiers de travail. Il a amassé six retraits sur des prises.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Alek Manoah

Genesis Cabrera (2-1), Jay Jackson, Trevor Richards, Nate Pearson et Yimi Garcia ont blanchi les Angels le reste du match.

Ward a été atteint au visage par un lancer au moment où les coussins étaient tous occupés. Cet incident a permis aux Angels (54-51) de marquer leur seul point du match.

Il a quitté le terrain escorté par du personnel paramédical. L’équipe a confirmé qu’il avait été transporté à l’hôpital.

« Beaucoup de tests devront être effectués », a déclaré le gérant des Angels, Phil Nevin, tout en ajoutant qu’il comptait rendre visite à Ward immédiatement après le match.

« La balle l’a atteint très solidement, de façon très directe », a décrit Nevin.

Reid Detmers (2-8) a été débité du revers après avoir alloué trois coups sûrs, dont le circuit d’Espinal, en quatre manches et deux tiers.

Manoah s’est montré en contrôle pendant les quatre premières manches, ne donnant aucun point et inscrivant ses six retraits au bâton. Toutefois, il a eu de la difficulté à atteindre la zone des prises en cinquième.

Luis Rengifo a cogné un double au champ gauche après un retrait avant que Manoah ne donne un but sur balles intentionnel au puissant cogneur Shohei Ohtani. Mickey Moniak a ensuite soutiré un but sur balles pour placer trois coureurs sur les sentiers.

Ward s’est alors présenté à la plaque. Avec un compte de deux balles et aucune prise, le troisième lancer, une balle tombante chronométrée à 91,7 m/h, l’a atteint au visage, l’expédiant au sol.

Ward a quitté le terrain dans une voiturette, une serviette couvrant son visage. Andrew Velazquez a été envoyé dans le match à titre de coureur suppléant. Sur la séquence, Rengifo a croisé le marbre ce qui donnait alors aux Angels une avance de 1-0.

Visiblement secoué, Manoah a été aussitôt remplacé par Cabrera. Ce dernier a d’abord retiré Mike Moustakas sur trois prises avant de contraindre Matt Thaiss à frapper une chandelle.

« C’est probablement la pire sensation », a déclaré Manoah au sujet de l’incident avec Ward.

« Je vais prier pour lui et sa famille. C’est la dernière chose que vous voulez faire, peu importe la situation ou l’équipe. Peu importe quoi que ce soit. »

Espinal a répliqué pour les Blue Jays en deuxième moitié de la cinquième manche. Il a expédié une balle rapide de 93,5 m/h de Detmers dans l’enclos des releveurs des Blue Jays.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Santiago Espinal

Le circuit d’Espinal, son deuxième de la saison, a suivi un simple de Kirk et donné aux Blue Jays une avance de 2-1.

Kirk a ensuite fait le bonheur des 41 997 spectateurs au Rogers Centre en frappant son cinquième circuit de la saison, un coup en solo face à l’ancien des Blue Jays Aaron Loup.

Trois frappeurs plus tard, Merrifield a cogné un double au champ droit permettant à Kevin Kiermaier de marquer depuis le premier coussin, portant le score à 4-1.

Kirk a ajouté son sixième circuit de la saison en huitième, alors que Danny Jansen se trouvait sur les sentiers.

Romano absent, Nevin suspendu

Avant la rencontre, les Blue Jays ont placé le nom du stoppeur Jordan Romano sur la liste des blessés de 15 jours.

Le droitier de 30 ans de Markham avait quitté après deux retraits en neuvième la veille, à cause d’une inflammation au bas du dos.

Pour le remplacer dans la formation, les Blue Jays ont fait appel au droitier Nate Pearson de la filiale de Buffalo, dans le AAA.

Romano affiche un dossier de 4-5 et une moyenne de 2,79. Il compte 51 retraits au bâton en 42 manches.

Par ailleurs, les Angels ont joué la partie de samedi sans Nevin. Ce dernier a été suspendu pour un match après s’en être pris verbalement à un arbitre après la rencontre de vendredi soir. Nevin s’est aussi vu imposer une amende dont le montant n’a pas été précisé.

Ray Montgomery, son adjoint dans l’abri des joueurs, l’a remplacé samedi.