(Toronto) À la veille d’une cruciale série de quatre rencontres contre les Orioles de Baltimore cette semaine, les Blue Jays de Toronto n’ont pas réussi à compléter un balayage de leur série de trois matchs contre les Angels de Los Angeles, dimanche.

Tim Wharnsby La Presse Canadienne

Un circuit de deux points de Hunter Renfroe en 10e manche a permis aux Angels de vaincre les Blue Jays 3-2 au Rogers Centre.

Renfroe a réussi son circuit, son 17e cette saison, aux dépens de Yimi Garcia (3-4) après un retrait.

Pour les Blue Jays (59-47), il s’agissait d’un deuxième revers, seulement, à leurs sept dernières sorties.

Depuis la pause du match des étoiles, les Blue Jays affichent un dossier de neuf gains et six revers. Les Angels (10-5) sont les seuls à avoir fait mieux.

« Je pense que nous sommes dans une excellente position, non seulement avec nos lanceurs, mais aussi avec nos frappeurs », a déclaré le gérant John Schneider en prévision du premier match de la série contre les Orioles, qui aura lieu lundi à Toronto.

Les Blue Jays ont beaucoup à prouver face aux Orioles. La formation torontoise présente une fiche globale de sept gains et 20 revers contre ses rivaux de la section Est de la Ligue américaine. Aussi, elle a perdu cinq de ses six premiers matchs contre les Orioles.

Garcia a amorcé la 10e manche au monticule alors que Mike Moustakas agissait comme coureur automatique au deuxième coussin. Eduardo Escobar l’a fait avancer de 90 pieds grâce à un amorti avant le circuit de Renfroe, qui a produit les trois points de son équipe.

Vladimir Guerrero fils a cogné un simple d’un point pour les Torontois en fin de 10e manche. Matt Chapman a soutiré un but sur balles, mais le releveur Carlos Estevez (5-1) s’est ressaisi en retirant sur des prises George Springer et Cavan Biggio avant de forcer Danny Jansen à cogner un ballon dans la gauche.

Bien que Jose Berrios n’ait pas gagné depuis le 24 juin, il a surmonté un début de rencontre difficile contre les Angels (55-51) pour retirer les sept derniers adversaires auxquels il a fait face.

Berrios a alloué un point, six coups sûrs et un but sur balles lors de sa performance de 98 lancers. Il a retiré six frappeurs au bâton.

Le joueur des Blue Jays Santiago Espinal a laissé les coussins tous occupés en huitième manche lorsqu’il a frappé un optionnel au troisième but.

Les Angels ont commencé le duel sans avoir cogné un coup sûr en 17 présences avec des joueurs en position de marquer lors de cette série.

La disette s’est accentuée à 0-en-21 lorsqu’ils ont laissé un joueur aux deuxième et troisième coussins lors des deux premières manches. Les Angels ont laissé 35 coureurs sur les sentiers pendant la série, dont 27 en position de marquer.

Le sacrifice de Renfroe au centre a poussé Shohei Ohtani au marbre en troisième manche.

Les Blue Jays ont nivelé le pointage en cinquième manche quand Daulton Varsho a claqué un double au champ droit pour envoyer Whit Merrifield à la plaque.

Le partant des Angels, Tyler Anderson, a été d’office pendant six manches et un tiers. Il a accordé un point, sept coups sûrs et un but sur balles.