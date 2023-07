(Detroit) Shohei Ohtani restera avec les Angels de Los Angeles, du moins pour le reste de la campagne.

Larry Lage Associated Press

Les Angels ont indiqué qu’ils ont choisi de conserver les services du joueur étoile japonais, au lendemain d’une transaction majeure qui laisse croire qu’ils joueront le tout pour le tout cette saison.

« Nous allons lancer les dés et voir ce qui se produira », a évoqué le directeur général des Angels Perry Minasian aux journalistes présents à Detroit avant le début d’un programme double jeudi, quelques jours seulement avant la date limite des transactions dans le baseball majeur.

Ohtani deviendra joueur autonome cet hiver. Même si la concession californienne risque de perdre le frappeur de puissance et lanceur partant âgé de 29 ans sur le marché des joueurs autonomes — des rumeurs avancent qu’il pourrait commander un salaire de 500 à 600 millions US —, celle-ci souhaite participer aux séries éliminatoires pour la première fois en six saisons.

« J’adore Shohei Ohtani, a dit Minasian. Il se présente ici, se prépare, travaille sans relâche, saute sur le terrain et performe chaque soir. Il fait tout (lancer et frapper). C’est un très bon coéquipier. Il prend son rôle très au sérieux. Il adore ça. Il vit pour ça.

« C’est le genre de joueur que nous aimerions avoir avec nous pour plusieurs années encore », a-t-il ajouté.

Le joueur par excellence de la Ligue américaine en 2021 domine les Ligues majeures aux chapitres des circuits et du taux de présence plus puissance (OPS), et il fait partie des meneurs dans les catégories des retraits au bâton et de la moyenne au bâton collective de l’adversaire lorsqu’il est au monticule.

« Il réalise l’impensable, a mentionné le gérant des Tigers A. J. Hinch. Nous affrontons un joueur unique en son genre. »

Ohtani devait lancer le premier match du programme double à Detroit, et il devrait rencontrer les journalistes après son départ.

Les Angels, qui espèrent augmenter leurs chances de participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2014, ont acquis les lanceurs droitiers Lucas Giolito et Reynaldo Lopez des White Sox de Chicago mercredi soir.

La concession californienne tente désespérément de se défaire de son étiquette de saboteuse de talents, tels que les joueurs par excellence Mike Trout et Ohtani. Le propriétaire du club, Arte Moreno, possède la plus longue séquence active de saisons perdantes (sept) et la plus longue série de saisons consécutives sans participer aux séries éliminatoires (huit, à égalité avec les Tigers).

Mais tant qu’ils compteront Ohtani dans leurs rangs, les Angels peuvent espérer mettre un terme à ces disettes.

« Je n’ai jamais été voir Shohei en lui disant : “Hey, nous n’allons pas t’échanger”, a raconté Minasian. Je croyais avoir été assez clair la dernière fois que je vous avais rencontrés ; il ne s’en va nulle part. J’ignore si vous m’avez cru. »