Matt Chapman et Vladimir Guerrero fils

PHOTO CAEAN COUTO, ASSOCIATED PRESS

Les Blue Jays arrachent une victoire aux Mariners et évitent le balayage

(Seattle) Le frappeur suppléant Santiago Espinal a donné les devants aux siens à l’aide d’un simple en septième manche, le stoppeur Jordan Romano s’est sorti d’impasse en neuvième et les Blue Jays de Toronto ont évité l’affront d’un balayage, dimanche, avec un gain de 4-3 contre les Mariners de Seattle.

Cameron Van Til Associated Press

Les Mariners ont placé des coureurs aux deuxième et troisième coussins avec un retrait en deuxième moitié de neuvième manche. Cependant, Romano a retiré Julio Rodriguez au bâton à l’aide d’une balle glissante avant de contraindre Eugenio Suarez à frapper un ballon au champ gauche.

Du coup, Romano a mérité son 27e sauvetage de la saison.

« Il faut un certain état d’esprit pour réussir ça contre le milieu de leur rôle des frappeurs », a souligné le gérant des Blue Jays, John Schneider, en parlant de Romano.

« Il donne vraiment l’impression de relever son jeu d’un cran et de ne jamais perdre sa concentration. Il est l’un des meilleurs [stoppeurs] dans la ligue pour une raison. »

Du côté de l’attaque, Vladimir Guerrero fils et Brandon Belt ont tous deux cogné des circuits dans un deuxième match consécutif.

Ce faisant, ils ont aidé leur équipe à rebondir après qu’elle eut laissé filer des avances en fin de rencontre vendredi et samedi, en route vers des revers par un point.

D’ailleurs, une fois de plus, les deux clubs ont été impliqués dans une bataille serrée. Des 11 derniers matchs où les Blue Jays et les Mariners ont croisé le fer, 10 se sont décidés par un point ou en manches supplémentaires, incluant les six duels entre les deux clubs cette saison.

« Ça a été une série fantastique », a analysé le gérant des Mariners, Scott Servais.

« Chaque match s’est décidé au dernier lancer. Nos gars ont vraiment tout donné. On aurait voulu encore un peu de magie en fin de match. Ça ne s’est tout simplement pas produit aujourd’hui. »

La poussée décisive des Blue Jays s’est amorcée lorsque Whit Merrifield a entamé la septième manche avec un but sur balles. Il s’est rendu au deuxième but à la suite d’un amorti sacrifice de Daulton Varsho avant de marquer le quatrième point des Blue Jays sur le coup sûr d’Espinal contre Tayler Saucedo.

Guerrero fils avait permis aux Blue Jays d’égaler le score à 2-2 en quatrième manche grâce à une claque de deux points qui a tout juste survolé la clôture du champ droit.

Il s’agissait de son 17e circuit de la saison et de son quatrième en neuf parties depuis qu’il a gagné le concours de coups de circuit en marge du match des étoiles du baseball majeur, il y a environ deux semaines, à Seattle.

Belt a donné l’avance aux Blue Jays (55-45) avec sa claque en solo, en sixième manche. La balle a d’abord frappé le gant du joueur de champ droit Teoscar Hernandez, qui avait sauté dans les airs dans l’espoir de l’attraper.

C’était le huitième circuit de Belt en 2023.

Les Mariners ont égalé le score à leur tour au bâton en sixième à la suite d’un simple du frappeur suppléant Dylan Moore après deux retraits.

Mike Ford avait fait marquer les deux premiers points du match en faveur des Mariners avec un circuit, son 11e de la campagne, en fin de deuxième manche.

Le releveur Tir Mayza (2-1) a été crédité de la victoire. La défaite est allée au dossier de l’artilleur recrue Bryan Woo (1-3).

Par ailleurs, à son troisième départ depuis son retour avec les Blue Jays après une rétrogradation dans les ligues mineures, Alek Manoah a été victime de trois points en cinq manches et un tiers.

La victoire des Blue Jays était leur première sur le terrain des Mariners depuis le 15 août 2021. La formation torontoise avait perdu ses six dernières sorties au T-Mobile Park.

À compter de lundi, les Blue Jays entament une série de trois matchs à Los Angeles, face aux Dodgers.