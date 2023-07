Vladimir Guerrero fils constitue toujours une menace en attaque, même après avoir remporté le fameux concours de circuits du match des étoiles des Ligues majeures de baseball.

Noah Trister Associated Press

Le frappeur de puissance des Blue Jays de Toronto a réussi une quatrième longue balle en neuf parties depuis la pause du match des étoiles, dimanche, ce qui devrait faire taire ceux qui prétendent que le concours de circuits affecte l’élan des frappeurs. En fait, Guerrero a démontré plus de puissance depuis quelques semaines que depuis qu’il s’est adjugé son impressionnante victoire au domicile des Mariners de Seattle.

Guerrero, qui est né à Montréal, n’avait frappé que 13 circuits à ses 88 premières rencontres cette saison et avait entamé la pause du match des étoiles avec un taux de présence plus puissance (OPS) de ,787. Il est maintenant au-dessus de ,800, et s’il maintient la cadence comme il l’a fait il y a deux ans — lorsqu’il avait cogné 48 longues balles, ce qui lui avait permis d’être finaliste au titre de joueur par excellence des Ligues majeures —, alors il pourrait permettre aux Blue Jays de continuer de croire à leurs chances de participer aux séries éliminatoires cet automne.

En ce moment, la saison 2021 est une anomalie sur la feuille de route de Guerrero. Peut-être qu’il est irréaliste de croire qu’il pourra maintenir de telles statistiques offensives chaque saison, mais ses chiffres en 2023 se rapprochent davantage de ceux affichés depuis le début de sa carrière dans les Ligues majeures.

Guerrero est de toute évidence un pilier chez les Blue Jays, puisqu’il a pris part à la majorité des matchs de l’équipe depuis trois ans et demi. L’attaque torontoise est cependant très ordinaire cette saison, se classant notamment au 15e rang au chapitre des points marqués. George Springer affiche le pire OPS de sa carrière à ,740, ce qui n’aide en rien, et la production offensive du receveur Alejandro Kirk est également en chute libre.

Mince consolation, les Blue Jays de 2023 sont plus efficaces au monticule — malgré les déboires d’Alek Monoah et l’absence de Hyun Jin Ryu, qui a subi une intervention chirurgicale de type Tommy John. Kevin Gausman, Chris Bassitt, Jose Berrios et Yusei Kikuchi ont tous effectué au moins 20 départs et présentent chacun une moyenne de points mérités sous 4,00.

EN HAUSSE

Les Brewers de Milwaukee sont toujours déficitaires au chapitre du différentiel de points marqués/accordés, mais ils se sont récemment redonné des airs de club en tête de la section Centrale de la Ligue nationale. Les Brewers ont une fiche de 21-11 depuis le 16 juin. Les Brewers ont perdu deux de leurs trois matchs contre les Braves d’Atlanta ce week-end, mais cette série était très relevée, et avant cela, ils avaient compilé un dossier de 7,2 en neuf parties contre les Reds de Cincinnati et les Phillies de Philadelphie.

Les Brewers sont maintenant 10 matchs au-dessus de ,500, et ils mènent la section Centrale par un demi-match devant les Reds — même si ceux-ci connaissent présentement une séquence de cinq victoires.

EN BAISSE

Les Giants de San Francisco ont un dossier perdant en juillet, même s’ils ont récemment connu une série de sept victoires. Ce sont là pratiquement leurs seules victoires ce mois-ci, et cette séquence a été suivie d’une autre de cinq revers au cours de laquelle ils ont notamment été balayés par les Nationals de Washington, derniers de leur section.

Les Giants ont été dominés 21-5 au chapitre des points marqués face aux Nationals. La formation californienne est à égalité avec les Diamondbacks de l’Arizona dans la lutte pour l’obtention du deuxième laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans la Ligue nationale, mais les Phillies ne sont qu’à un demi-match derrière — tout comme les Marlins de Miami, qui connaissent eux aussi leur part de difficultés ces temps-ci.