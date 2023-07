PHOTO JEFF ROBERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le Québécois Abraham Toro a souligné son retour dans les Ligues majeures mercredi en marquant l’éventuel point victorieux dans un important gain de 3-0 des Brewers de Milwaukee face aux Reds de Cincinnati.

La Presse Canadienne

À son premier match avec les Brewers depuis le 11 juin, Toro a été l’instigateur d’une poussée de deux points en septième manche en cognant un simple au champ droit après un retrait contre le partant des Reds, Ben Lively.

Tyrone Taylor a suivi en réussissant son deuxième circuit de la saison, une claque au champ gauche qui a poussé Toro au marbre et permis aux Brewers de prendre une avance de 2-0.

Les Brewers ont ajouté un point en fin de huitième manche.

Inséré au sixième rang du rôle des frappeurs et appelé à jouer au premier coussin, Toro a complété sa journée de travail avec un coup sûr en trois présences au bâton et un point marqué. Il a cédé sa place en défensive à Owen Miller au début de la huitième manche.

La victoire a permis aux Brewers (57-46) d’accroître leur avance à un match et demi sur les Reds (56-48) au sommet du classement de la section Centrale de la Ligue nationale.

En congé jeudi, les Brewers amorceront vendredi une série de trois matchs en rendant visite aux Braves d’Atlanta (64-36), la formation possédant le meilleur dossier au baseball majeur.

Toro, un Longueuillois âgé de 26 ans, a passé la majeure partie de la saison avec Nashville au niveau AAA.

Au moment de son rappel, il affichait une moyenne au bâton de ,288 en 70 rencontres et 260 présences au bâton avec 25 doubles, six circuits et 44 points produits avec le principal club-école des Brewers.

Au niveau des Ligues majeures, Toro n’a participé qu’à six parties cette saison, mais il a trouvé le moyen de cogner cinq coups sûrs en 11 visites à la plaque pour une moyenne au bâton de ,455. Il a frappé un circuit et fait marquer cinq points.

En carrière, Toro a disputé 268 matchs dans les Ligues majeures avec les Astros de Houston, les Mariners de Seattle et les Brewers. Sa moyenne cumulative est de ,210 et il totalise 27 circuits.