Elly De La Cruz vole les 2 e but, le 3 e but et le marbre dans la même manche

(Milwaukee) Elly De La Cruz est devenu le premier joueur des Reds depuis 1919 à voler le deuxième but, le troisième but et le marbre dans la même manche et la nouvelle sensation de la formation de Cincinnati a propulsé les siens vers une victoire de 8-5 face aux Brewers de Milwaukee, samedi.

Joe Totoraitis Associated Press

De La Cruz a rompu une égalité de 5-5 en septième manche avec un simple de deux points après deux retraits contre Elvis Peguero.

Il a volé le deuxième coussin sur un tir de Peguero (1-2) avec un compte de 1-1. Sur le tir suivant, De La Cruz a volé le troisième but sans relais.

Ébranlé, le releveur a reçu la balle de son receveur devant le monticule et s’est tourné, marchant lentement vers la butte. De La Cruz s’était arrêté seulement pour remettre son casque et il a commencé à s’avancer le long de la ligne du troisième but avant de finalement accélérer et devancer le relais de Peguero au marbre.

De La Cruz a sauté de joie et a gambadé jusque dans l’abri, célébrant avec ses coéquipiers. Peguero a retiré Joey Votto pour mettre fin à la manche, mais il a été la cible des huées des spectateurs en rentrant vers l’abri.

De La Cruz est devenu le deuxième joueur de l’ère post-expansion, qui a commencé en 1961, à voler trois buts lors de la même présence au bâton. Rod Carew, des Twins du Minnesota, a accompli l’exploit le 18 mai 1969 face aux Tigers de Detroit.

Le dernier joueur à avoir volé trois buts dans une manche était Jon Berti, des Marlins de Miami, le 25 août 2020 face aux Mets de New York.

Les Reds avaient un dossier de 27-33 quand De La Cruz a été rappelé des mineures le 6 juin. Ils ont depuis gagné 23 de leurs 30 rencontres et ils devancent les Brewers par deux matchs au sommet de la section Centrale de la Nationale.

De La Cruz a volé 16 buts en 30 matchs. Il a été 2-en-5 au bâton samedi, améliorant sa moyenne à ,328.