PHOTO MATT MARTON, ASSOCIATED PRESS

(Chicago) Vladimir Guerrero a cogné un circuit de deux points en huitième, mardi, guidant les Blue Jays de Toronto vers un gain de 4-3 aux dépens des White Sox de Chicago.

La Presse Canadienne

Le score était 3-2 Chicago lorsque Guerrero a frappé un 13e circuit cette saison. La balle a franchi la clôture au champ opposé, sur une offrande de Joe Kelly (1-4).

La claque est survenue après un but sur balles accordé à Brandon Belt, qui avait cédé sa place sur les buts à Cavan Biggio.

Les visiteurs ont fait leurs premiers dommages en quatrième, après avoir rempli les coussins. Après que Daulton Varsho ait été retiré sur élan, Whit Merrifield a cogné un double de deux points le long de la ligne du champ gauche. Belt et Guerrero ont alors croisé le marbre.

Merrifield a aussi volé un 19e but pour les Blue Jays, qui mettaient fin à une série de trois défaites.

En sixième, Luis Robert a claqué un circuit de trois points aux dépens de Chris Bassitt.

Andrew Benintendi et Tim Anderson avaient soutiré des simples, ce dernier au champ intérieur.

Bassitt a donné trois points et six coups sûrs en six manches, retirant cinq frappeurs au bâton.

Le gain est allé à Nate Pearson (5-1), qui a lancé en septième. La huitième a été l’affaire d’Erik Swanson, puis Jordan Romano a inscrit un 25e sauvetage.

Romano a retiré au bâton Andrew Vaugh, Oscar Colas et Jake Burger, ce dernier en trois tirs.

Bo Bichette avait des coureurs aux deuxième et troisième buts en septième manche. Il a toutefois été menotté, un retrait qui a mis fin à la manche.

Bichette a réussi un beau jeu loin à sa gauche en quatrième, contre Robert. Il a relayé à temps au premier but, où Guerrero a dû faire le grand écart.

Guerrero, Merrifield, Bichette et Kevin Gausman vont représenter les Jays au match des étoiles à Seattle, mardi prochain.

Alejandro Kirk a épinglé Colas en tentative de vol au deuxième coussin, en deuxième manche.

Les lanceurs partants mercredi seront Jose Berrios et Lance Lynn.