(Toronto) Whit Merrifield a frappé un circuit et il a produit quatre points pour aider les Blue Jays de Toronto à écraser les Tigers de Detroit 12-2, vendredi soir, pour enregistrer un quatrième gain de suite.

La Presse Canadienne

Les Torontois ont porté à 15-5 sa fiche cette saison contre des équipes de la section Centrale de l’Américaine alors que les Tigers ont glissé à 2-15 contre les formations de la section Est de l’Américaine.

George Springer a ajouté une longue balle et trois points produits pour les Blue Jays, qui ont envoyé 10 frappeurs au bâton lors d’une quatrième manche de six points et 11 frappeurs au marbre lors d’une neuvième manche de cinq points. Kevin Kiermaier a récolté quatre coups sûrs.

« L’attaque a été très bonne ce soir, a mentionné le gérant des Blue Jays, John Schneider. George a lancé le bal avec un gros circuit en début de match et Whit a couronné le tout à la fin. »

Alek Manoah (2-7) a gagné pour une première fois depuis le 5 avril, allouant un point et cinq coups sûrs en six manches de travail. Manoah, qui a vu sa séquence de 11 départs sans victoire s’amorcer contre les Tigers le 11 avril, a retiré huit adversaires sur des prises.

« J’attendais ce départ depuis longtemps, a indiqué Manoah, qui a commencé un match dans le niveau AA à New Hampshire, dimanche, dans une tentative de corriger ses problèmes de maîtrise des tirs. Ça fait du bien. Je suis emballé par les pas en avant que j’ai effectués dans le dernier mois et j’ai hâte de bâtir des choses grâce à eux. »

Le partant des Blue Jays a réussi 19 prises sur le premier lancer envoyé à 23 frappeurs, ce qui constitue un pourcentage de 82,6, le meilleur de sa carrière.

« C’est ce que nous avions vu lorsqu’il travaillait en Floride et au New Hampshire, a souligné Schneider. Je suis très fier de la façon dont il a géré les choses et du travail qu’il a accompli pour revenir ici. »

Alex Faedo (1-5) a encaissé la défaite à son premier départ depuis le 2 juin. Il a permis sept points en trois manches et deux tiers à son retour d’une blessure au doigt.

« J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de pour et de contres, a noté Faedo. J’ai trouvé que les trois premières manches étaient bonnes, mais la quatrième est arrivée. Tu dois être capable de contenir les dommages lors d’une manche de la sorte. »

Les Blue Jays ont pris les devants en troisième manche. Kiermaier a cogné un simple après deux retraits et Springer a suivi avec un double d’un point.

Le simple d’un point de Spencer Torkelson a créé l’égalité en troisième manche, mais les visiteurs ont répliqué avec six points en quatrième.

Les Torontois ont rempli les sentiers à la suite d’un simple et deux buts sur balles. Merrifield a donné les devants 2-1 aux siens grâce à un simple d’un point. Daulton Varsho a été retiré sur une chandelle, mais Danny Jansen a frappé un double de deux points.

Le roulant de Kiermaier a procuré une avance de quatre points aux Blue Jays et le circuit de Springer a accentué l’avance à 7-1.

« Je pense que j’ai lancé de la même façon lors du deuxième tour au bâton, a fait savoir Faedo. Je vais regarder la vidéo et vérifier si je dois travailler là-dessus. »

Le troisième simple de Matt Vierling a rapproché les Tigers à 7-2 en huitième manche, mais Merrifield a couronné une neuvième manche de cinq points en cognant un circuit de trois points. Le joueur d’utilité des Tigers Zack Short a alloué un point, mais il a tout de même obtenu les trois derniers retraits.

« Ils ont montré une belle approche et nous n’avons pas répondu, a soutenu le joueur des Tigers Javier Baez. Nous devons garder le match serré. »