Reds de Cincinnati

Elly De La Cruz vole les 2e but, le 3e but et le marbre dans la même manche

(Milwaukee) Elly De La Cruz est devenu le premier joueur des Reds depuis 1919 à voler le deuxième but, le troisième but et le marbre dans la même manche et la nouvelle sensation de la formation de Cincinnati a propulsé les siens vers une victoire de 8-5 face aux Brewers de Milwaukee, samedi.