(New York) Un caméraman atteint à la tête par un relais imprécis mercredi soir au Yankee Stadium souffre d’une fracture d’une orbite d’un œil et est rentré à son domicile où il récupère.

Associated Press

C’est ce qu’ont annoncé les responsables du réseau YES dans un communiqué transmis jeudi.

Posté immédiatement à côté de l’abri des joueurs des Yankees de New York, du côté du premier coussin, Pete Stendel du réseau YES a été frappé par une balle lancée de manière précipitée par le joueur d’arrêt-court Gunnar Henderson, des Orioles de Baltimore, qui tentait de compléter un double jeu en cinquième manche.

Stendel a été transporté vers un centre hospitalier, et les responsables du réseau YES avaient fait savoir, tard mercredi, qu’il était conscient et qu’il se soumettait à des tests. Le réseau a procédé à une mise à jour, jeudi, confirmant la nature de la blessure et précisant que Stendel avait obtenu son congé.

Le match a été interrompu pendant environ 17 minutes, alors que le personnel médical des Yankees a donné les premiers soins à Stendel. Les joueurs des Orioles ont quitté le terrain et ont attendu dans l’abri. Des joueurs des deux équipes semblaient inquiets alors que l’on aurait pu entendre une mouche voler dans le stade.

Stendel a été installé sur une civière et a été transporté à l’extérieur de la surface de jeu. Il a agité deux doigts, un geste qui a été accueilli par les encouragements de la foule de 36 022 spectateurs.