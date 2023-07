PHOTO STEVEN SENNE, ASSOCIATED PRESS

(New York) Les Rangers du Texas vont devenir la première équipe en 47 ans à voir cinq de leurs joueurs de position faire partie de la formation partante lors du match des étoiles, puisqu’Adolis Garcia a été invité en remplacement d’un joueur blessé, vendredi.

Austin Hays, des Orioles de Baltimore, et Garcia ont été invités en relève à Aaron Judge, des Yankees de New York, et Mike Trout, des Angels de Los Angeles.

Garcia retrouvera sur le terrain ses coéquipiers Jonah Heim, Marcus Semien, Corey Seager et Josh Jung, mardi à Seattle. La formation partante de la Ligue américaine sera complétée par Yandy Diaz et Randy Arozarena, tous deux des Rays de Tampa Bay, Shohei Ohtani, des Angels, et Hays.

Seulement deux autres équipes ont déjà compté sur cinq partants au match des étoiles, soit les Yankees en 1939 et les Reds de Cincinnati en 1956, 1957 et 1976.

Judge n’a pas joué depuis qu’il s’est déchiré un ligament du gros orteil du pied droit le 3 juin en fonçant dans la clôture du Dodger Stadium pour effectuer un attrapé. Trout s’est blessé au poignet gauche en cognant une fausse balle lundi et il a été opéré mercredi.