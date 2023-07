(Minneapolis) Édouard Julien a frappé un circuit en solo en tant que frappeur suppléant, et les Twins du Minnesota ont battu les Royals de Kansas City 8-4, lundi soir.

Brian Hall Associated Press

Julien, la recrue québécoise du deuxième but a remplacé Kyle Farmer au début de la huitième manche et a envoyé le premier lancer qu’il a vu de la part du releveur des Royals Taylor Clarke pour un circuit au champ droit. Il s’agissait du premier coup sûr de Julien en tant que frappeur suppléant et le cinquième circuit de sa carrière.

Carlos Correa a frappé quatre coups sûrs en tant que premier frappeur et Byron Buxton a produit deux points sur des ballons-sacrifices pour les Twins, qui ont battu les Royals pour la septième fois en huit matchs cette saison.

Clarke (1-3) a concédé cinq points en cinq coups sûrs et n’a retiré qu’un seul des sept frappeurs qu’il a affrontés.

La recrue des Royals, Maikel Garcia, s’est rendu sur les sentiers quatre fois et a frappé le premier lancer du match de Joe Ryan pour un circuit. Les Royals, qui avaient remporté deux victoires consécutives contre les Dodgers de Los Angeles, ont perdu 11 de leurs 12 derniers matchs contre les Twins.