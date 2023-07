(Toronto) Jarren Duran a frappé un circuit de deux points et Masataka Yoshida a ajouté un circuit en solo en sixième manche alors que les Red Sox de Boston ont battu les Blue Jays de Toronto 5-0 vendredi soir.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Le circuit de Justin Turner a ouvert le pointage alors que les Red Sox (41-42) ont cassé un enchaînement de défaites de cinq matchs. Il a ajouté un autre point avec un ballon-sacrifice en huitième manche.

James Paxton (4-1) a été superbe pour les Red Sox, en retirant sept prises en sept manches et deux tiers de travail, sans point concédé. Il n’a accordé que trois coups sûrs avant de céder la place aux releveurs Chris Martin et Kaleb Ort.

José Berríos (8-6) a accordé quatre points sur cinq coups sûrs malgré huit retraits sur prises et aucun but sur balles en six manches de travail pour les Blue Jays (45-38).

Les releveurs Trent Thornton et Mitch White sont venus après Berríos, concédant un point sur trois manches.

Les Blue Jays ont perdu leurs cinq matchs contre les Red Sox jusqu’à présent cette saison.

Les Blue Jays ont un record de victoires contre toutes les divisions des Ligues majeures de baseball cette saison, sauf la leur.

« C’était une excellente série à Boston. J’ai passé un bon moment, a dit le gérant des Blue Jays, John Schneider. Ils peuvent frapper, ils peuvent rentrer des points, ils nous ont volé beaucoup de buts. Ils sont dangereux. »

Les Red Sox avaient six frappeurs gauchers dans leur alignement pour commencer contre Berríos, le droitier. Ce stratagème n’a pas été immédiatement efficace contre lui car il a retiré quatre frappeurs au cours des quatre premières manches.