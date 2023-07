(New York) Le receveur des Orioles de Baltimore Adley Rutschman a déclaré lundi qu’il allait participer au concours de circuits du 10 juillet, à Seattle.

Larry Fleisher Associated Press

Il tentera alors de devenir le premier receveur à remporter la compétition.

Rutschman se joint aux premiers-buts des Mets de New York et des Blue Jays de Toronto Pete Alonso et Vladimir Guerrero fils, ainsi qu’aux voltigeurs Mookie Betts (Dodgers de Los Angeles) Randy Arozarena (Rays de Tampa Bay) et Julio Rodriguez (Mariners de Seattle).

À sa deuxième saison avec Baltimore, le natif de l’Oregon pourrait devenir le troisième Oriole à remporter la compétition, après Cal Ripken fils (1991) et Miguel Tejada (2004).

Le dernier receveur à prendre part au concours a été Salvador Perez (Royals de Kansas City), en 2015. Ses 28 circuits n’avaient pas été suffisants pour vaincre Alonso au premier tour.

L’un des quatre représentants des Orioles à la classique estivale, il deviendra le deuxième joueur de Baltimore à participer au concours en trois saisons. En 2021, Trey Mancini s’était incliné par une longue balle devant Alonso en finale.

Premier choix au total en 2019, Rutschman affiche des moyennes de ,268/,374/,415 avec 11 circuits et 35 points produits en 79 rencontres en 2023.