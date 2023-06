Le lanceur de secours des Mets de New York, Drew Smith, discute avec l’arbitre Bill Miller, à droite.

(New York) Le lanceur des Mets de New York, Drew Smith, a été suspendu pour 10 matchs par les Ligues majeures mercredi, devenant le cinquième lanceur et deuxième de son équipe à être sanctionné pour avoir utilisé des substances collantes interdites.

La sanction a été annoncée par le vice-président senior de la ligue pour les opérations sur le terrain, Michael Hill, un jour après que Smith soit entré durant la septième manche d’un match de la série contre les Yankees de New York au Citi Field et ait été expulsé avant même d’effectuer un lancer.

Smith a le droit de faire appel de la sanction auprès de John McHale fils, un assistant spécial du commissaire au baseball Rob Manfred.

Smith a été arrêté pour un contrôle de routine alors qu’il se rendait au monticule. En quelques instants, plusieurs arbitres et coéquipiers se sont rassemblés autour du droitier, et le gérant des Mets, Buck Showalter, est sorti de l’abri pour se joindre à la discussion.

Smith a tendu sa main de lanceur et a plaidé sa cause, mais il a été expulsé par l’arbitre du premier but Bill Miller.

Miller a dit que la main de Smith était la plus collante qu’il ait ressentie cette saison et que les trois autres arbitres étaient d’accord.