Les autorités du Nevada ont approuvé mercredi le financement à hauteur de 380 millions US de fonds public pour la construction d’un stade de 30 000 places avec toit rétractable, au coût de 1,5 milliard.

PHOTO ATHLETICS D’OAKLAND, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

(New York) Le Baseball majeur a présenté une procédure détaillée visant à approuver la relocalisation des Athletics d’Oakland à Las Vegas, ce semble paver la voie à la deuxième relocalisation de cette franchise au cours des 50 dernières années.

Ronald Blum Associated Press

« Je suis désolé pour les partisans d’Oakland. Je n’aime pas du tout de la façon dont se conclut cette histoire. Je comprends ce qu’ils ressentent », a déclaré le commissaire de la MLB, Rob Manfred, après une réunion des propriétaires d’équipe tenue 24 heures après que les autorités du Nevada eurent approuvé le financement partiel d’un nouveau stade de baseball par des fonds publics.

Manfred a ajouté qu’Oakland allait présenter une demande de relocalisation et qu’il allait mettre sur pied un comité de relocalisation, qui établirait les territoires d’opération et de diffusion. Ce groupe fera ses recommandations qui seront soumises au conseil exécutif, puis aux propriétaires d’équipes.

« Les propriétaires comprennent que pendant près de 10 ans, la plupart des efforts (pour trouver une solution aux problèmes de stade des A’s) visaient majoritairement une solution à Oakland, a souligné Manfred. Qu’est-ce qu’Oakland était prête à faire réellement ? Il n’y a pas d’offre d’Oakland. »

Las Vegas deviendrait la quatrième résidence de cette franchise qui a commencé son histoire à Philadelphie, de 1901 à 1954, avant de déménager à Kansas City pour 13 saisons, puis à Oakland en 1968.

Les A’s deviendraient seulement la deuxième équipe de la MLB à changer de ville en plus d’un demi-siècle. Depuis que les Senators de Washington sont devenus les Rangers du Texas en 1972, seuls les Expos de Montréal ont été relocalisés, devenant les Nationals de Washington en 2005.

Après avoir annoncé des plans de stade pour Fremont (2006), San Jose (2012) et le port d’Oakland (2018), les A’s ont déclaré le 19 avril dernier avoir accepté un accord de principe pour se porter acquéreur d’un terrain en bordure de la Strip, à Las Vegas. Cette entente a été remplacée le 15 mai dernier par une autre dévoilant la construction d’un stade sur le site du Tropicana, sur la Strip.

Les autorités du Nevada ont approuvé mercredi le financement à hauteur de 380 millions US de fonds public pour la construction d’un stade de 30 000 places avec toit rétractable, au coût de 1,5 milliard. Le gouverneur de l’État, Joe Lombardo, devrait signer ce décret incessamment. Le nouveau stade serait situé près de l’Allegiant Stadium, où les Raiders d’Oakland ont déménagé en 2020, ainsi que du T-Mobile Arena, domicile des Golden Knights de Vegas de la LNH depuis 2017.

L’équipe, dont le bail avec l’Oakland Coliseum vient à échéance après la saison 2024, quitterait le 10e plus gros marché de télévision pour le 40e. Son stade aurait aussi la plus petite capacité d’accueil de toute la MLB.

PHOTO SCOTT STRAZZANTE, ASSOCIATED PRESS

Le nouveau stade ouvrirait vraisemblablement pour la saison 2028 au plus tôt. Avant cela, il est possible que l’équipe joue au Las Vegas Ballpark, domicile de 10 000 sièges de son club-école AAA, les Aviators de Las Vegas.

Oakland attire en moyenne 9076 spectateurs par match local, la plus faible moyenne parmi les 30 équipes des Majeures et le tiers de l’assistance moyenne de 27 203 personnes. Après avoir échangés es meilleurs éléments, l’équipe affiche la plus faible masse salariale de la ligue à 58 millions. Les A’s ont la deuxième pire fiche de la MLB à 19-51 avant les matchs de jeudi.

Manfred a déclaré par le passé que les A’s et les Rays de Tampa Bay doivent obtenir de nouveaux stades avant que la MLB ne considère une expansion. Les dernières additions ont été faites en 1998 et les villes de Charlotte (Caroline du Nord), Montréal, Nashville (Tennessee) et Portland (Oregon) seraient considérées.

Le Groupe Baseball Montréal, qui visait à partager une équipe avec le marché de Tampa Bay, n’a pas manifesté d’intérêt pour un club d’expansion depuis que le projet de villes-sœurs a été relégué aux oubliettes par le Baseball majeur, en janvier 2022.

Avec La Presse Canadienne