Kent Hughes chercherait à gravir quelques rangs en prévision du repêchage.

Le DG du Canadien aurait eu des discussions avec les Sharks de San Jose, détenteurs du quatrième choix au total, rapporte Alexandre Gascon, de Radio-Canada.

Arpon Basu, du site theathletic.com, va encore plus loin : Hughes aurait fait un appel aux Ducks d’Anaheim pour s’enquérir de la disponibilité du deuxième choix au total.

L’information obtenue par nos deux collègues est fort intéressante, et fort pertinente, mais pas surprenante. Un directeur général détenteur d’un cinquième choix au total dans un repêchage si riche au sommet ne ferait pas son travail s’il ne faisait pas au minimum un appel de courtoisie à ses homologues.

Et Hughes, justement, est un gestionnaire proactif. Il a probablement également discuté avec Jarmo Kekalainen, des Blue Jackets, de la disponibilité du troisième choix, et peut-être même à Chicago, malgré l’improbabilité de voir les Hawks céder à un autre la chance unique de repêcher Connor Bedard.

Or, les chances de succès du Canadien sont très faibles. Aucun club détenteur de l’un des quatre premiers choix n’a accepter d’inverser sa position avec un rival depuis les Blue Jackets de Columbus en… 2004. Doug MacLean avait accepté de céder ce choix aux Hurricanes de la Caroline contre le huitième choix au total et un choix de fin de second tour, au 59e rang. La Caroline a repêché Andrew Ladd au quatrième rang, Columbus l’attaquant Alexandre Picard au huitième et le défenseur Kyle Wharton au second tour.

Picard a disputé 67 matchs en carrière dans la LNH et obtenu deux aides. Wharton n’est pas même parvenu à s’établir dans la Ligue américaine. Ladd a disputé 1001 matchs en carrière, mais très peu avec les Hurricanes, qui l’ont échangé à Chicago en 2008 pour Tuomo Ruutu. Celui-ci a joué presque sept ans pour la Caroline et frôlé les 60 points à quelques reprises.

En 2008, les Islanders de New York, détenteurs du cinquième rang, ont reculé de deux places avec les Maple Leafs de Toronto moyennant un choix de deuxième tour en 2009 et de troisième tour en 2008. Toronto a repêché Luke Schenn et New York a reculé de deux autres rangs, cette fois avec Nashville – qui tenaient à Colin Wilson au septième rang – pour obtenir un second choix supplémentaire. Ils ont choisi Josh Bailey au neuvième rang. Bailey a finalement été le meilleur des trois…

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mathew Barzal et Josh Bailey

Les Panthers de la Floride ont été les derniers à échanger une première place, en 2003, il y a 20 ans. Pittsburgh tenait à repêcher Marc-André Fleury au premier rang, devant les Hurricanes de la Caroline, et les Panthers avaient sans doute obtenu l’assurance de pouvoir mettre la main sur le joueur qu’ils convoitaient au troisième rang, Nathan Horton.

Ils ont obtenu un choix de deuxième tour, 55e au total pour cette faveur aux Penguins, mais ils ont cédé leur 73e. Le choix de second tour, Stefan Meyer, n’a jamais percé, mais celui de troisième tour des Penguins, Dan Carcillo, a joué 429 matchs dans la LNH, mais aucun à Pittsburgh, car il a été échangé en début de carrière pour Georges Laraque.

Carlsson ou Fantilli ?

Plusieurs ont le réflexe, peut-être à tort, de conclure que le Canadien espérerait obtenir le deuxième choix au total pour mettre la main sur Adam Fantilli.

PHOTO PAVEL GOLOVKIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Adam Fantilli

Ils seraient surpris de savoir que Fantilli ne constitue pas un choix unanime au deuxième rang malgré ses 65 points en 36 matchs à l’Université du Michigan, dans la NCAA. Le grand centre suédois Leo Carlsson, 25 points en 44 matchs en première division suédoise (SEL) et cinq points en huit matchs au Championnat mondial, a plus d’adeptes parmi les organisations de la LNH qu’on pourrait le croire.

À lire vendredi : qui pourrait intéresser le CH au cinquième rang ?

Marchessault, le premier depuis…

Le Québécois Jonathan Marchessault est devenu mardi le premier joueur de l’ère moderne à remporter le trophée Conn-Smythe après avoir été ignoré au repêchage.

PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS Jonathan Marchessault

Plusieurs évoquent Wayne Gretzky en 1988, mais celui-ci appartenait déjà aux Oilers dans l’Association mondiale de hockey lorsqu’Edmonton a accédé à la LNH en 1979-1980.

Les Oilers avaient inscrit Gretzky sur leur courte liste de protection de quatre joueurs, de façon à le souscrire du repêchage de 1980. À son année d’admissibilité au repêchage, Gretzky jouait déjà dans la LNH et avait terminé en tête des compteurs, sur un pied d’égalité avec Marcel Dionne, avec 137 points, dont 51 buts, en 79 matchs…

Marchessault représente l’aubaine du siècle pour les Golden Knights. Malgré une saison de 30 buts en 2016-2017, le directeur général des Panthers à l’époque, Dale Tallon, a choisi de le rendre disponible de façon à inscrire quatre défenseurs sur sa liste de protection, dont deux pourtant marginaux, Alex Petrovic et Mark Pysyk.

Pour s’assurer que Vegas sélectionne bien Marchessault et non pas un autre attaquant laissé sans protection, Tallon a aussi cédé Reilly Smith aux Golden Knights moyennant un modeste choix de quatrième tour.

Six ans plus tard, Marchessault et Smith ont soulevé la Coupe ensemble. Smith a aussi fait sa part en séries avec 14 points en 22 matchs, après une saison de 56 points…